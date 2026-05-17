DER TAG IN MÜNCHEN

Löwen-Fans kapern Meisterfeier des FC Bayern mit riesigem Schmähplakat Vor den Augen der Spieler wird das beleidigende Transparent entrollt. Es bleibt nicht die einzige Panne beim Auftritt auf dem Rathausbalkon.

Kahle Pracht oder kühler Park auf der Ludwigstraße? Ein kleiner Wald vor der Uni, dafür ein verstellter Blick auf die historischen Fassaden: Es gibt Streit um die Umgestaltung der Ludwigstraße. Doch Klima- und Denkmalschutz – wäre nicht beides möglich? (SZ Plus)

München sollte nicht lange herumplanen – sondern die Bäume gleich pflanzen Die Stadt hat das Glück, sich noch auf den Klimawandel einstellen zu können. Diese Chance muss sie so schnell wie möglich nutzen – um ein Signal an die junge Generation zu senden. (SZ Plus, Meinung)

Es ist richtig, den kostenlosen Kindergarten für alle zu streichen Dass es ausgerechnet Familien mit kleinen Kindern zuerst trifft, wenn es um Sparpläne der neuen Mango-Koalition geht, dürfte manche überraschen. Sicher ist aber: Das wird nicht der einzige schmerzhafte Einschnitt bleiben. (SZ Plus, Meinung)

Es ist fatal, den kostenlosen Kindergarten für alle zu streichen Die erste große Sparmaßnahme der neuen Mango-Koalition in München trifft: Familien, vorwiegend aus der Mittelschicht. Die bekommen so das Gefühl, in Deutschlands teuerster Stadt nicht mehr mithalten zu können. (SZ Plus, Meinung)

So feierten die Sportfreunde Stiller 30-Jähriges in der Olympiahalle Ein Jubelkonzert von Freunden für 15 000 Freunde: Die „Sportfreunde Stiller“ werden zu Hause hochemotional und holen sich zur Zugabe die einzige Münchner Band auf die Bühne, die ihnen vom Erfolg her das Wasser reichen kann. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

„Krachparade“ in München: Zehntausende demonstrieren für günstige Mieten und Freiräume für Kultur

Münchner Innenstadt: Tausende laufen beim „Giro di Monaco“ mit

München: Maskierte attackieren Bewohner von Arbeiterunterkunft mit Messern und Eisenstangen

Hommage zum Geburtstag: Eine Liebeserklärung an Udo Lindenberg

MÜNCHEN ERLESEN

Dragqueens : „Ich überlege mir schon, ob ich in jeder Ecke der Stadt auftreten möchte“ Im Alltag heißen sie Matthias und Manuel – mit Kleid, Make-up und Perücke werden sie zu „Daphny Ryan“ und „Miss Sissi Sippi“. Über die Sichtbarkeit der Drag-Kultur und neidische Blicke auf München. SZ Plus Von Irmengard Gnau ...

Imkern für den Naturschutz : Warum Honigbienen auch zum Problem werden können Einfach irgendwo Honigbienenstöcke in der Stadt aufzustellen, ist keine gute Idee, sagt Monika Egerer von der TU München. Denn sie könnten ein Risiko für Wildbienen sein. Was es zu beachten gilt, und was die Expertin stattdessen rät. SZ Plus Von Martina Scherf ...

UNSER GASTROTIPP

Mountain Hub Gourmet am Flughafen : Sterneküche vor dem Abflug Die Lage ist gewöhnungsbedürftig, aber Küchenchef Marcel Tauschek bringt am Münchner Flughafen im Restaurant Mountain Hub Gourmet ganz Erstaunliches auf den Teller. Von Max Murke ...

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