DER TAG IN MÜNCHEN
Löwen-Fans kapern Meisterfeier des FC Bayern mit riesigem Schmähplakat Vor den Augen der Spieler wird das beleidigende Transparent entrollt. Es bleibt nicht die einzige Panne beim Auftritt auf dem Rathausbalkon.
Kahle Pracht oder kühler Park auf der Ludwigstraße? Ein kleiner Wald vor der Uni, dafür ein verstellter Blick auf die historischen Fassaden: Es gibt Streit um die Umgestaltung der Ludwigstraße. Doch Klima- und Denkmalschutz – wäre nicht beides möglich? (SZ Plus)
München sollte nicht lange herumplanen – sondern die Bäume gleich pflanzen Die Stadt hat das Glück, sich noch auf den Klimawandel einstellen zu können. Diese Chance muss sie so schnell wie möglich nutzen – um ein Signal an die junge Generation zu senden. (SZ Plus, Meinung)
Es ist richtig, den kostenlosen Kindergarten für alle zu streichen Dass es ausgerechnet Familien mit kleinen Kindern zuerst trifft, wenn es um Sparpläne der neuen Mango-Koalition geht, dürfte manche überraschen. Sicher ist aber: Das wird nicht der einzige schmerzhafte Einschnitt bleiben. (SZ Plus, Meinung)
Es ist fatal, den kostenlosen Kindergarten für alle zu streichen Die erste große Sparmaßnahme der neuen Mango-Koalition in München trifft: Familien, vorwiegend aus der Mittelschicht. Die bekommen so das Gefühl, in Deutschlands teuerster Stadt nicht mehr mithalten zu können. (SZ Plus, Meinung)
So feierten die Sportfreunde Stiller 30-Jähriges in der Olympiahalle Ein Jubelkonzert von Freunden für 15 000 Freunde: Die „Sportfreunde Stiller“ werden zu Hause hochemotional und holen sich zur Zugabe die einzige Münchner Band auf die Bühne, die ihnen vom Erfolg her das Wasser reichen kann. (SZ Plus)
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