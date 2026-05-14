DER TAG IN MÜNCHEN
So viel teurer wird Wohnen in München nach einem Umzug Haben Sie etwa jeden Monat ein paar Hundert Euro übrig, deren Verlust nicht schmerzt? Wie viel mehr Münchnerinnen und Münchner in ihrem Viertel für eine andere Wohnung zahlen müssen – und wo es noch am günstigsten ist in dieser teuren Stadt. (SZ Plus)
Nach 20 Jahren – die Zweifel beim Parkhausmord bleiben Die vermögende Witwe Charlotte Böhringer wurde 2006 in ihrer Wohnung erschlagen. Der wegen Mordes verurteilte Neffe kämpft weiter um seine Rehabilitierung: Kommt es zur Wiederaufnahme des Verfahrens?
Trotz Kritik: Ausbau der A92 auf sechs Spuren genehmigt Seit Jahrzehnten nimmt der Verkehr auf der Strecke zwischen München und Freising immer stärker zu. Die Erweiterung soll für Entlastung sorgen. Gegner des Vorhabens können aber noch klagen.
Überraschung bei „LOL“-Besetzung Vorstellung der Bloß-nicht-lachen-Show „LOL“: Intime Momente, die besondere Rolle von Horst Schlämmer und wer für Michelle Hunziker der schlimmste Gegner ist. (SZ Plus)
Das Viertel, in dem die AfD keine Chance hat Im Westend steht die größte Geflüchtetenunterkunft der Stadt. Und die Rechten? Haben hier nichts zu melden. Warum in dem Viertel niemanden stört, was andernorts für Riesenaufruhr sorgt. (SZ Plus)
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Start der Bauarbeiten am 18. Mai: U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz werden saniert
Hubschrauber im Einsatz: Autofahrer flüchtet vor Polizei und rast über Sportplatz
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