DER TAG IN MÜNCHEN
Olympiapark-Chefin muss gehen – für diesen CSU-Mann OB-Kandidat Clemens Baumgärtner soll Leiter des Olympiaparks werden. Seine überraschende Berufung stößt bei einem Koalitionspartner auf Kritik. (SZ Plus)
Ein Klinik-Neubau für den Münchner Süden Hunderte Millionen Euro wurden investiert, nun ist der Neubau der Klinik Harlaching eingeweiht worden. Bei der Feier ist die Rede von einem „Meilenstein“ und einem „historischen Moment“. Eine Herausforderung steht aber noch an.
Der Auftritt des falschen Maskottchens – Straftat oder journalistische Recherche? Fast 23 000 Euro sollte Martin Wildhage zahlen, weil er sich als falscher „Albärt“ beim EM-Eröffnungsspiel in die Münchner Arena geschlichen hatte. Vor Gericht wehrt sich der Youtuber gegen den Strafbefehl und argumentiert, er habe Lücken im Sicherheitskonzept aufdecken wollen. (SZ Plus)
Sie hilft Menschen, denen sonst niemand hilft Vanessa Body stammt aus Madagaskar. Schon als Kind hat sie den Traum, Krankenpflegerin zu werden. In Deutschland erfüllt er sich. Von einer Frau, die weiß, was es braucht, um glücklich zu sein. (SZ Plus)
Zweite Klage eingereicht – dieses Mal geht es um die Oide Wiesn Der Streit um die Wiesnzelte spitzt sich zu. Wirt Alexander Egger, der bereits für europaweite Ausschreibungen kämpft, geht nun juristisch auch gegen eine Entscheidung vor, die den historischen Teil des Festes betrifft.
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