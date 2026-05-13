DER TAG IN MÜNCHEN

Olympiapark-Chefin muss gehen – für diesen CSU-Mann OB-Kandidat Clemens Baumgärtner soll Leiter des Olympiaparks werden. Seine überraschende Berufung stößt bei einem Koalitionspartner auf Kritik. (SZ Plus)

Ein Klinik-Neubau für den Münchner Süden Hunderte Millionen Euro wurden investiert, nun ist der Neubau der Klinik Harlaching eingeweiht worden. Bei der Feier ist die Rede von einem „Meilenstein“ und einem „historischen Moment“. Eine Herausforderung steht aber noch an.

Der Auftritt des falschen Maskottchens – Straftat oder journalistische Recherche? Fast 23 000 Euro sollte Martin Wildhage zahlen, weil er sich als falscher „Albärt“ beim EM-Eröffnungsspiel in die Münchner Arena geschlichen hatte. Vor Gericht wehrt sich der Youtuber gegen den Strafbefehl und argumentiert, er habe Lücken im Sicherheitskonzept aufdecken wollen. (SZ Plus)

Sie hilft Menschen, denen sonst niemand hilft Vanessa Body stammt aus Madagaskar. Schon als Kind hat sie den Traum, Krankenpflegerin zu werden. In Deutschland erfüllt er sich. Von einer Frau, die weiß, was es braucht, um glücklich zu sein. (SZ Plus)

Zweite Klage eingereicht – dieses Mal geht es um die Oide Wiesn Der Streit um die Wiesnzelte spitzt sich zu. Wirt Alexander Egger, der bereits für europaweite Ausschreibungen kämpft, geht nun juristisch auch gegen eine Entscheidung vor, die den historischen Teil des Festes betrifft.

WEITERE NACHRICHTEN

Zwischen Perlach und Neubiberg: Die Mauer muss weg

Verkehr: Zehntausende strömen in die Innenstadt – doch die S-Bahn fährt nur eingeschränkt

Mittlerer Ring: Autofahrerin fährt mehrere Kilometer weit – offenbar ohne Kontrolle über ihr Fahrzeug

MÜNCHEN ERLESEN

Gewalt gegen junge Frauen : Ein Haus für Mädchen, das niemand finden soll Handyortung ist verboten, es gilt ein Schutzkreis von zwei Kilometern: Ein verborgener Ort in München bietet Mädchen seit 40 Jahren Zuflucht vor Gewalt und Misshandlungen. Wie sich ihre Schicksale über die Jahrzehnte verändert haben. SZ Plus Von Kathrin Aldenhoff ...

Umwelt : „Einfach mal die Natur machen lassen“ Welche Pflanzen gehören in den Garten? Und welchen Einfluss haben sie auf Insekten und andere Tiere? Warum sich Hobbygärtner auch mal zurücknehmen sollen, erklärt Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung München. SZ Plus Interview von Heike A. Batzer ...

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeittipps : Was man am Vatertag in München unternehmen kann Am 14. Mai ist Vatertag. In der Stadt gibt es, abseits der Sauftour mit dem Bollerwagen, andere besondere Angebote, diesen Tag zu feiern. Eine Auswahl. Von Lena Mittermayr und Ariane Witzig ...

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