DER TAG IN MÜNCHEN

Das ist der München-Plan der neuen Rathauskoalition Mehr Wohnungen, weniger Tauben: Auf 35 Seiten hat die Mango-Koalition skizziert, wie sie München umgestalten will – trotz klammer Finanzen. Was jetzt auf die Stadt zukommt. (SZ Plus)

Polizist wegen Bestechlichkeit verurteilt: „Gegen 400 Euro cash können wir alles vergessen“ Der Beamte soll dem Fahrer eines Paketautos angeboten haben, einen positiven Drogenschnelltest verschwinden zu lassen. Der Richter verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe und findet deutliche Worte.

Ein pechschwarzes Wohnhaus mit besonderem Konzept Zum Unmut einiger Anwohner hat die Münchner Wohnen das Gebäude mitten in einem Innenhof errichtet. Sechs Seniorinnen sind dort schon eingezogen – durch sie soll die Integration ins Viertel schnell gelingen.

So wird die Hantavirus-Kontaktperson in der Münchner Klinik behandelt Auf der Infektiologie in Schwabing lagen auch die ersten Corona-Patienten. Nun kümmern sich die Mediziner um eine Person vom Kreuzfahrtschiff „Hondius“. Was die nächsten Schritte sind.

WEITERE NACHRICHTEN

FC Bayern und 1860 München: Ein Fall von Fangewalt, der besonderes Aufsehen auslöst (SZ Plus, Exklusiv)

Fürstenried: 15-Jähriger beim Joggen überfallen und ausgeraubt

MÜNCHEN ERLESEN

Wohnungsnot unter Studierenden : Wegen einer Schüssel Müsli aus der WG geflogen Zwischen Schimmel, Chaos und Dauerkonflikten im Gruppen-Chat: Wie Münchner Studierende in überteuerten Wohngemeinschaften den Alltag überleben. SZ Plus Von Luka Kraft ...

Ehrenamt mit Senioren : Mit der Rikscha durch den Englischen Garten radeln Regelmäßig fährt Pilotin Lea Winkelbach mit einer Rikscha ältere Menschen durch die Parks von München – so wie die 91-jährige Anna Luise Bauer. Für beide ein großer Spaß, und für die Seniorin zugleich ein Gedächtnistraining. SZ Plus Von Johanna Feckl und Robert Haas (Fotos & Videos) ...

UNSER KULTURTIPP

Various Others Munich 2026 : Hier haut die Münchner Kunstszene auf den Putz Die 9. Ausgabe der Kunstinitiative Various Others lockt in Galerien, Kunsträume und Museen. Und zeigt frech, fröhlich, provokant, aber auch tiefgründig und mit Blick auf die Geschichte, was Künstler bewegt. Von Evelyn Vogel ...

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