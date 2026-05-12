DER TAG IN MÜNCHEN
Das ist der München-Plan der neuen Rathauskoalition Mehr Wohnungen, weniger Tauben: Auf 35 Seiten hat die Mango-Koalition skizziert, wie sie München umgestalten will – trotz klammer Finanzen. Was jetzt auf die Stadt zukommt. (SZ Plus)
Polizist wegen Bestechlichkeit verurteilt: „Gegen 400 Euro cash können wir alles vergessen“ Der Beamte soll dem Fahrer eines Paketautos angeboten haben, einen positiven Drogenschnelltest verschwinden zu lassen. Der Richter verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe und findet deutliche Worte.
Ein pechschwarzes Wohnhaus mit besonderem Konzept Zum Unmut einiger Anwohner hat die Münchner Wohnen das Gebäude mitten in einem Innenhof errichtet. Sechs Seniorinnen sind dort schon eingezogen – durch sie soll die Integration ins Viertel schnell gelingen.
So wird die Hantavirus-Kontaktperson in der Münchner Klinik behandelt Auf der Infektiologie in Schwabing lagen auch die ersten Corona-Patienten. Nun kümmern sich die Mediziner um eine Person vom Kreuzfahrtschiff „Hondius“. Was die nächsten Schritte sind.
WEITERE NACHRICHTEN
FC Bayern und 1860 München: Ein Fall von Fangewalt, der besonderes Aufsehen auslöst (SZ Plus, Exklusiv)
Fürstenried: 15-Jähriger beim Joggen überfallen und ausgeraubt
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