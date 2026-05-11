AMTSANTRITT IM RATHAUS

Freude, Tränen und ein besonderes Lied für Dominik Krause In seiner Antrittsrede schlägt Münchens neuer Oberbürgermeister eine historische Brücke zu einem politischen Vorbild – dann wird es emotional, bis schließlich Tränen fließen. (SZ Plus)

Als erste Millionenstadt wird München von einem Grünen regiert Die SPD hat München geprägt, zuletzt zwölf Jahre lang mit Dieter Reiter als Oberbürgermeister. Nun übernimmt der 35 Jahre alte Dominik Krause. Er verspricht frischen Wind, erbt aber Probleme, die viele Kommunen plagen.

Münchner Kindl an der Macht Die neue Münchner Stadtspitze ist auffallend jung. Mit dem Generationenwechsel zieht ein neuer Pragmatismus ins Rathaus ein. (Meinung, SZ Plus)

Reiter verabschiedet sich mit Respekt und einer Botschaft Wie der letzte Auftritt des Altoberbürgermeisters im Stadtrat war – und was er seinem Nachfolger Dominik Krause mitgibt. (SZ Plus)

Das ist jetzt die wichtigste Frau im Münchner Rathaus Mona Fuchs hat eine ungewöhnliche, aber steile Karriere hingelegt. Wegen Pegida trat sie den Grünen bei. Nun ist die 38-Jährige Zweite Bürgermeisterin und Stellvertreterin von Dominik Krause. (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

20 Millionen Euro für ein Gebäude, das in zehn Jahren wieder abgerissen wird Der Umbau des Hauptbahnhofs findet bei laufendem Betrieb statt. Damit der während der Bauarbeiten nicht zusammenbricht, errichtet die Bahn einen „Interimsbahnhof“. Wo er stehen soll und was darin unterkommt.

Alle Wiesnzelte zugelassen – aber nur unter Vorbehalt Wegen des Streits um eine mögliche europaweite Ausschreibung der Festhallen läuft in diesem Jahr manches anders. Klar aber ist: Eine Veränderung wird es auf der Oidn Wiesn geben.

Demenz erträglicher machen Für die Krankheit gibt es fast nie eine Heilung. Doch das Projekt „Kulturpaten und Gäste“ schafft es, manche Symptome zu lindern. Was dahintersteckt.

Auf der Spur der lang Vermissten Zahllose Menschen gingen in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren, noch immer gilt gut eine Million Deutsche als verschollen. Der DRK-Suchdienst hilft Angehörigen, das Schicksal der Vermissten zu klären – und erzielt dabei beachtliche Erfolge.

WEITERE NACHRICHTEN

Versuchtes Tötungsdelikt: Mann mit rätselhaften Stichwunden – 28-jährige Frau festgenommen

Ludwigsvorstadt: Schnittwunden am Hals – Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

S-Bahnhof Neufahrn: 82-Jähriger wird von Zug erfasst und verliert ein Bein

BMW-Park: Maskierte rauben Fan der FC-Bayern-Basketballer Fahne

Sonderveranstaltung auf dem Dok-Fest: Wim Wenders trifft seinen alten Kommilitonen King Ampaw (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Chronisches Fatigue Syndrom : Wenige Minuten Leben am Tag Selbst kleinste Anstrengungen verursachen bei Laura Kansy sofort Erschöpfung und Schmerzen. Über die Krankheit hat die Münchner Filmstudentin nun einen beeindruckenden Dokumentarfilm gedreht. SZ Plus Von Anna Steinbauer ...

Ein Pilot und seine Maschine : Hydrauliköl und Männerschweiß 30 Jahre flog Peter Dörnach mit der „Transall“-Militärmaschine in Krisengebiete. Heute fasziniert er Schulklassen mit seinen Erlebnissen. Über Sinkflüge in Sarajevo, Rettungseinsätze in Afghanistan und eine besondere blaue Klappe. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

UNSER GASTROTIPP

Taqueria con Salsa : Frühstücken wie in Mexiko Die Taqueria con Salsa ist eine Hommage an die mexikanische Küche. Während sich unter der Woche alles um Tacos dreht, stehen beim Brunch alle zwei Wochen Chilaquiles verdes im Mittelpunkt. Von Lena Matuschik ...

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