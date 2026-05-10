DER TAG IN MÜNCHEN

Kehrt nun Normalität an der Eisbachwelle ein? An der Eisbachwelle im Englischen Garten darf wieder gesurft werden. Am Samstag schwingen sich dort mehrere Frauen und Männer auf die Bretter. Doch was halten sie von den neuen Regeln? Und was von den Surfern, die gleich in der ersten Nacht dagegen verstoßen?

Dann halt eben ohne den Begriff „Mietwucher“ Die Mitglieder der neuen Rathaus-Regierung stimmen ungewöhnlich einvernehmlich für den Koalitionsvertrag. Schlucken müssen trotzdem manche – und der Zeitplan wird durcheinandergewirbelt. (SZ Plus)

Kein Bier nach 22 Uhr: Kioskbetreiber sieht seine Existenz bedroht Weil sich ein Nachbar des Amalienkiosks über nächtlichen Partylärm beschwert, darf der Betreiber nun Bierflaschen nicht mehr bis Mitternacht verkaufen. Warum nicht auch andere Betriebe von dem Verbot betroffen sind und wie es nun weitergeht. (SZ Plus)

Horror-Heizkosten – nun macht auch der neue Oberbürgermeister Druck Das Wohnungsunternehmen Münchner Wohnen hat zwar inzwischen überhöhte Rechnungen zurückerstattet – aber nur den Mietern, die dagegen Widerspruch eingelegt hatten.

Erster Lokalchef der Dachauer SZ mit 87 Jahren gestorben Er war keiner, der unliebsame Themen unter den Teppich kehrte. Das Vermächtnis von Martin A. Klaus ist die weit über Dachau hinaus angesehene journalistische Begleitung der Erinnerungskultur in der KZ-Gedenkstätte.

WEITERE NACHRICHTEN

Nahe Ludwigsbrücke: Toter aus der Isar geborgen

Unterschleißheim: Großbrand in Industriegebiet bei München: 155 Feuerwehrleute im Einsatz

SZ-Festival Mindpop: Drei Live-Bühnen für kluge Gedanken

Münchner Linke: Neue Doppelspitze gewählt

Lange Nacht der Musik: Nat King Cole zu Motorknattern

MÜNCHEN ERLESEN

Verkehr in der Münchner City : An Parken, Bruder, brauchst du gar nicht zu denken Mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, ist ein Akt der schieren Unvernunft. Wer es trotzdem wagt, sollte einen vollen Tank haben – und am besten Bundeswehr-Erfahrung. SZ Plus Glosse von Joachim Käppner ...

Ex-Sportmoderator mit Alzheimer : „Ich vermisse mich“ In seinem Buch erzählt Ex-Moderator Jo Failer, wie es ist, mit 51 die Diagnose Alzheimer zu bekommen. Bei seiner Lesung in München gibt er einzigartige Einblicke in sein Erleben der Krankheit. SZ Plus Von Johanna Feckl ...

UNSER FREIZEITTIPP

Bars in München : Cocktailfestival und coole Drinks in München In diesem Jahr nehmen 62 Münchner Bars am „Cocktail X Festival“ teil und kreieren für diese 18 Tage jeweils einen Signature Drink. Doch auch darüber hinaus lohnt ein Streifzug durch die Münchner Barszene. Ein paar Serviervorschläge. Von Jaqueline Lang, Sarah Maderer und Astrid Becker ...

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