DER TAG IN MÜNCHEN
Kehrt nun Normalität an der Eisbachwelle ein? An der Eisbachwelle im Englischen Garten darf wieder gesurft werden. Am Samstag schwingen sich dort mehrere Frauen und Männer auf die Bretter. Doch was halten sie von den neuen Regeln? Und was von den Surfern, die gleich in der ersten Nacht dagegen verstoßen?
Dann halt eben ohne den Begriff „Mietwucher“ Die Mitglieder der neuen Rathaus-Regierung stimmen ungewöhnlich einvernehmlich für den Koalitionsvertrag. Schlucken müssen trotzdem manche – und der Zeitplan wird durcheinandergewirbelt. (SZ Plus)
Kein Bier nach 22 Uhr: Kioskbetreiber sieht seine Existenz bedroht Weil sich ein Nachbar des Amalienkiosks über nächtlichen Partylärm beschwert, darf der Betreiber nun Bierflaschen nicht mehr bis Mitternacht verkaufen. Warum nicht auch andere Betriebe von dem Verbot betroffen sind und wie es nun weitergeht. (SZ Plus)
Horror-Heizkosten – nun macht auch der neue Oberbürgermeister Druck Das Wohnungsunternehmen Münchner Wohnen hat zwar inzwischen überhöhte Rechnungen zurückerstattet – aber nur den Mietern, die dagegen Widerspruch eingelegt hatten.
Erster Lokalchef der Dachauer SZ mit 87 Jahren gestorben Er war keiner, der unliebsame Themen unter den Teppich kehrte. Das Vermächtnis von Martin A. Klaus ist die weit über Dachau hinaus angesehene journalistische Begleitung der Erinnerungskultur in der KZ-Gedenkstätte.
WEITERE NACHRICHTEN
Nahe Ludwigsbrücke: Toter aus der Isar geborgen
Unterschleißheim: Großbrand in Industriegebiet bei München: 155 Feuerwehrleute im Einsatz
SZ-Festival Mindpop: Drei Live-Bühnen für kluge Gedanken
Münchner Linke: Neue Doppelspitze gewählt
Lange Nacht der Musik: Nat King Cole zu Motorknattern
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER FREIZEITTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg