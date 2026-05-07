DER TAG IN MÜNCHEN

Startschuss für Tausende neue Leihfahrräder Laut Betreibern ist „My Radl“ das größte Bikesharing-System in ganz Deutschland: Wo man die Räder jetzt ausleihen kann und was eine Fahrt kostet.

Der Mythos der Münchner Brauereien gerät ins Wanken Seit Generation beherrschen dieselben Biermarken das Bild vom Oktoberfest. Was das tatsächlich mit Tradition zu tun hat, wer am Monopol kratzt – und wer davon profitieren könnte. (SZ Plus)

Banden-Betrug in Münchner Traditionswirtshaus? Razzia bei 50 Mitarbeitern Die bekannte Wiesnwirte-Familie Kuffler zeigt sich entsetzt: In ihrem „Spatenhaus an der Oper“ sollen Beschäftigte im großen Stil abkassiert haben. Mit welcher Masche sie vorgegangen sein sollen und wie alles aufflog.

Dreijähriger stürzt aus Fenster im vierten Stock und stirbt Passanten hatten ein schwer verletztes Kind auf dem Gehweg entdeckt. Der Junge wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Warum Siemens im teuren München Lokomotiven baut Am Rand der Stadt stellt der Konzern Vectron-Loks her, die später vor allem in Europa unterwegs sein werden. Der Standort mag höhere Kosten haben, bietet aber entscheidende Vorteile. Ein Rundgang durch die Werkshallen. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr: S-Bahn-Stammstrecke: 54 Stunden Totalsperrung

Prozess: Türsteher soll Freier im Bordell verprügelt haben

Münchner Zoll: Wertvoller Dino-Schädel auf dem Weg nach China

Udo Wachtveitl an der LMU: Wie gerecht ist das Recht? (SZ Plus)

Filmpremiere: Ein Almauftrieb im Kino

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Podcast „Hey München“ : Was hat es mit den radikalen Plänen für die Ludwigstraße auf sich? Darum geht es in der aktuellen Podcast-Folge von „Hey München“. Und die Hosts blicken auf die chaotischen Tage zurück, die München im Mai 1945 erlebte. Von Anna-Maria Salmen ...

Exilsyrer in München und Bayern : „Ich kann dort meine Meinung nicht frei äußern“ Nach der Assad-Diktatur endeten viele Grausamkeiten in Syrien. Doch das Miteinander im neuen Staat gestaltet sich schwierig. Syrer aus München und Bayern blicken ganz unterschiedlich auf die Situation. SZ Plus Von Mohamad Alkhalaf ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung "10 im Quadrat" : 100 Momente, 100 Bilder Was passiert, wenn zehn Fotografinnen und Fotografen auf zehn Musikerinnen und Musiker treffen? Sie konservieren Momente. Und zeigen, wie sich Wut, Schmerz und Nostalgie in Fotos übersetzen lassen. Von Kari Egeling ...

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