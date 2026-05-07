DER TAG IN MÜNCHEN
Startschuss für Tausende neue Leihfahrräder Laut Betreibern ist „My Radl“ das größte Bikesharing-System in ganz Deutschland: Wo man die Räder jetzt ausleihen kann und was eine Fahrt kostet.
Der Mythos der Münchner Brauereien gerät ins Wanken Seit Generation beherrschen dieselben Biermarken das Bild vom Oktoberfest. Was das tatsächlich mit Tradition zu tun hat, wer am Monopol kratzt – und wer davon profitieren könnte. (SZ Plus)
Banden-Betrug in Münchner Traditionswirtshaus? Razzia bei 50 Mitarbeitern Die bekannte Wiesnwirte-Familie Kuffler zeigt sich entsetzt: In ihrem „Spatenhaus an der Oper“ sollen Beschäftigte im großen Stil abkassiert haben. Mit welcher Masche sie vorgegangen sein sollen und wie alles aufflog.
Dreijähriger stürzt aus Fenster im vierten Stock und stirbt Passanten hatten ein schwer verletztes Kind auf dem Gehweg entdeckt. Der Junge wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.
Warum Siemens im teuren München Lokomotiven baut Am Rand der Stadt stellt der Konzern Vectron-Loks her, die später vor allem in Europa unterwegs sein werden. Der Standort mag höhere Kosten haben, bietet aber entscheidende Vorteile. Ein Rundgang durch die Werkshallen. (SZ Plus)
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Filmpremiere: Ein Almauftrieb im Kino
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