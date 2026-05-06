DER TAG IN MÜNCHEN
Freistaat fördert in Mittelfranken viermal mehr Sozialwohnungen als in München Die Mieten sind am höchsten, die Wohnungsnot am größten – trotzdem hat die Staatsregierung die Zuschüsse in der Stadt drastisch gekürzt. Jetzt wird klar, wie viel mehr Geld ins übrige Bayern ging. (SZ Plus)
- Sozialer Wohnungsbau: Sattes Fördergeld fürs ländliche Bayern, Brosamen für München (SZ Plus)
Die Lust am Vermieten schwindet – trotz immer neuer Rekorde Das Heizungsgesetz, die Mieterfreundlichkeit des neuen Oberbürgermeisters: Der Eigentümerverband erlebt große Verunsicherung und warnt vor Tendenzen, die letztlich auch Mieter treffen könnten.
„Wenn wir diesen Andrang früher gehabt hätten…“ Der Eisenwarenladen Suckfüll ist vielen Münchnern ans Herz gewachsen, jetzt ist nach mehr als 90 Jahren Schluss. Zum Räumungsverkauf gibt es Beileidsbekundungen – doch der Chef blickt nüchtern auf die Ursachen.
Bäume in der Ludwigstraße? Dem König würde das nicht gefallen Bayerns oberster Denkmalschützer sieht durch die geplante Umgestaltung den monumentalen Charakter der Prachtstraße in Gefahr – und beruft sich auf historische Untersuchungen. Auch aus der Politik kommen Bedenken.
Tödlicher Hass auf die Stiefmutter Der Angeklagte Emanuel R. soll die 76-jährige Frau mit mehr als 70 Stichen und Schnitten ermordet haben. Er sei wie in Trance gewesen, sagt der 25-Jährige vor Gericht. Und erzählt von den zermürbenden Konflikten in seiner Familie.
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