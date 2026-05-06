DER TAG IN MÜNCHEN

Freistaat fördert in Mittelfranken viermal mehr Sozialwohnungen als in München Die Mieten sind am höchsten, die Wohnungsnot am größten – trotzdem hat die Staatsregierung die Zuschüsse in der Stadt drastisch gekürzt. Jetzt wird klar, wie viel mehr Geld ins übrige Bayern ging. (SZ Plus)

Die Lust am Vermieten schwindet – trotz immer neuer Rekorde Das Heizungsgesetz, die Mieterfreundlichkeit des neuen Oberbürgermeisters: Der Eigentümerverband erlebt große Verunsicherung und warnt vor Tendenzen, die letztlich auch Mieter treffen könnten.

„Wenn wir diesen Andrang früher gehabt hätten…“ Der Eisenwarenladen Suckfüll ist vielen Münchnern ans Herz gewachsen, jetzt ist nach mehr als 90 Jahren Schluss. Zum Räumungsverkauf gibt es Beileidsbekundungen – doch der Chef blickt nüchtern auf die Ursachen.

Bäume in der Ludwigstraße? Dem König würde das nicht gefallen Bayerns oberster Denkmalschützer sieht durch die geplante Umgestaltung den monumentalen Charakter der Prachtstraße in Gefahr – und beruft sich auf historische Untersuchungen. Auch aus der Politik kommen Bedenken.

Tödlicher Hass auf die Stiefmutter Der Angeklagte Emanuel R. soll die 76-jährige Frau mit mehr als 70 Stichen und Schnitten ermordet haben. Er sei wie in Trance gewesen, sagt der 25-Jährige vor Gericht. Und erzählt von den zermürbenden Konflikten in seiner Familie.

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MÜNCHEN ERLESEN

Amelie Fried im Gespräch über den Zustand der Emanzipation : „Diese Tradwife-Bewegung macht mich fassungslos“ Er macht Karriere, sie kümmert sich um den Haushalt – Amelie Fried warnt junge Frauen, sich in diese Abhängigkeit zu begeben, wie die Hauptfigur ihres neuen Romans, und hat Ideen, wie mehr Gerechtigkeit möglich wäre. SZ Plus Interview von Christian Jooß-Bernau ...

Neue Kreation in München : Das Geheimnis der Eiskugel, die fünf Euro kostet Sternekoch Tohru Nakamura hat mit Lucy Allary vom Eisbrunnen eine neue Sorte erfunden. Warum die so teuer ist und welche Rolle Eis in der Gourmetküche spielt. SZ Plus Interview von Jacqueline Lang ...

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Dok-Fest München unter neuer Leitung : „Der Dokumentarfilm ist das Medium der Gegenwart“ Die 41. Ausgabe des Dok-Fests München ist die erste unter der Leitung von Adele Kohout. Wer ist die erfahrene Kulturmanagerin? Was macht sie anders? Und welche Ziele hat sie für das renommierte Filmfestival in Zeiten von Sparzwängen und KI? SZ Plus Von Bernhard Blöchl ...

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