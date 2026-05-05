DER TAG IN MÜNCHEN

Wer wird was in der neuen Stadtregierung? Mit einem Bündnis aus fünf Parteien will Dominik Krause München umgestalten. Die Suche nach den Schlüsselfiguren für das neue Team läuft. Es dürfte mehr als eine Überraschung geben. (SZ Plus)

Wiesn-Wirte im Schlagabtausch – Streit um Zeltvergabe eskaliert Christian Schottenhamel zeichnet eine „Horrorvision“ mit Döner, Pizza und Kölsch. Alexander Egger wirft ihm daraufhin Falschbehauptungen vor. Bislang nicht vertretene Münchner Brauereien dürften da genau hinhören.

„Die Menschen haben ein großes Bedürfnis nach Orientierung“ Marina May, neue Programmdirektorin von Deutschlands größter Volkshochschule, über Gegenwind durch den Innenminister, die Frage, warum Philosophie-Themen boomen und welchen Kurs sie selbst um acht Uhr morgens belegt. (SZ Plus)

Neue Spur zur verschwundenen 40-Millionen-Euro-Urkunde Für 124 Millionen soll das Hirmer-Stammhaus in der Münchner Fußgängerzone den Besitzer wechseln. Doch der Deal stockt, weil ein wichtiges Dokument nicht mehr auffindbar ist. Wann die Urkunde zuletzt gesehen wurde – und wie es nun weitergehen könnte. (SZ Plus)

Neue Bayern-Trikots: Ohne München, mit Kakadu Beim Rückspiel gegen Paris Saint-Germain führt der FC Bayern München sein neues Heimtrikot vor. Das bietet einige Überraschungen.

Rückspiel in der Fröttmaninger Arena: Bayern gegen Paris in der Champions League: Was Fans vor dem Halbfinale wissen müssen

LMU startet Vorlesungsreihe zu Palästina An der Münchner Universität beginnt eine dreiteilige Vortragsreihe. Ursprünglich sollte diese die „gezielten Bekämpfung der palästinensischen Wissenschaft“ behandeln. Nach Kritik wurde sie umgestaltet. Bedenken aber bleiben.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: Nach Nürnberg verschleppt und im Lagerraum misshandelt

Schrottautos am Rappenweg: Illegaler Autofriedhof neben dem Riemer Park

Gärtnerplatzviertel: Harley-Fahrer rast mit Tempo 100 durch Stadt und fährt fast Mutter und Kind an

Glockenbachviertel: 13-Jähriger soll mit gezücktem Messer versucht haben, Kiosk auszurauben

MÜNCHEN ERLESEN

Gründer des FC Englischer Garten : Auf der vielleicht schönsten Anlage Münchens Neben Monopteros und Eisbach: Der neu gegründete FC Englischer Garten um Gründer Piet Giedigkeit trainiert seit Kurzem an malerischer Stelle, hat aber noch ein gravierendes Problem. Von Philipp Crone ...

Endometriose : Schmerzen, die oft niemanden interessieren Kiara und Marlene leiden an Endometriose. Ihre Geschichten zeigen, wie es ist, mit einer Krankheit zu leben, die kaum jemand sieht – und die das System lange ignoriert hat. SZ Plus Von Leila Herrmann ...

UNSER GASTROTIPP

Gastronomie in München : Tim Raue gehört zu den weltbesten Köchen – aber wie gut ist seine Brasserie Colette? Im Fernsehen ist er Dauergast, seit zehn Jahren hinterlässt auch im Glockenbachviertel Spuren: In seinem französischen Restaurant wird bis an die Kante gewürzt. Von Gene Tonic ...

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