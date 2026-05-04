DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Wäldchen im Herzen Münchens – und fast keine Autos mehr Die Stadt plant einen radikalen Umbau der Ludwigstraße mit zwei statt sechs Spuren, dafür Radschnellwege und Promenade. Wie die autogerechte und steinerne Stadt zurückgedrängt werden soll.

Was die neue Einrichtung des OB-Büros über Dominik Krause verrät Der Oberbürgermeister übernimmt das Amtszimmer von seinem Vorgänger Dieter Reiter. Einiges hat er schon eingeräumt, Persönliches und Politisches, wichtige Bücher und einen ganz besonderen Glücksbringer.

Würden Sie Ihr Auge von einem Tech-Unternehmen scannen lassen? In Zeiten von künstlicher Intelligenz, Bots und Deepfakes will die Firma „World“ echten Menschen einen digitalen Pass geben. Doch Datenschützer sind alarmiert. (SZ Plus)

Aus für Nachfolger des Café Guglhupf Drei gastronomische Betriebe wollten sich die Räumlichkeiten des traditionsreichen Cafés in der Innenstadt teilen. Doch die Idee ging nicht auf – aus verschiedenen Gründen.

Wenn Palmkohl für Schüler kein Fremdwort ist Im Kreativquartier an der Dachauer Straße bearbeiten Grundschüler einen kleinen Acker. Sie hacken und säen, manchmal bis zum Muskelkater. Und sie haben dabei schon einiges gelernt. (SZ plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehr: Der Hauptbahnhof wird häufiger gereinigt – ein Schmuckstück wird er trotzdem nicht

Neubauprojekt an der Isar: „Pro Zimmer eine Million Euro, das ist Irrsinn“

Politik: SPD wählt Hübner und Köning erneut als Fraktionsvorsitzende

Zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz: Mann läuft durch U-Bahn-Tunnel –Zug reißt ihm fast den Arm ab

Kriminalität: Reinigungskraft am Hauptbahnhof niedergestochen – Verdächtiger in Haft

MÜNCHEN ERLESEN

Meinung Homosexualität : Als ob es nicht egal wäre, wen ein Politiker liebt SZ Plus Kommentar von Max Fluder ...

Teilhabe im Alter : Virtuell unterwegs auf der ganzen Welt Klaus Martin Hecht ermöglicht hochbetagten Senioren, mittels VR-Brillen beim Schäfflertanz dabei zu sein oder noch einmal nach Venedig zu reisen. Was seine frühere Nachbarin mit dem Engagement zu tun hat. SZ Plus Von Thomas Becker ...

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Kinder- und Jugendfilm „Pferd am Stiel“ : „Richtig geiles Viertel“: Neuperlach macht Karriere im Kino Der Kinderfilm „Pferd am Stiel“ erzählt von zwei Freundinnen zwischen Fremdscham und Loyalität. Welche Rolle dabei Neuperlach spielt und wie die Regisseurin Wohnblock- und „Ghetto“-Klischees vermeidet. SZ Plus Von Barbara Hordych ...

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