DER TAG IN MÜNCHEN

Die faszinierende Kraft, aus 500 Bruchstücken ein großes Ganzes zusammenzusetzen Hunderte Menschen aus der ganzen Welt kommen nach München, um sich zwei Tage lang im Puzzeln zu messen – und Tausende schauen am Livestream zu. Warum beschäftigt ein vermeintliches Kinderspielzeug Erwachsene so sehr? (SZ Plus)

Wieder einmal juristischer Ärger für Boris Becker London, Mailand, München: Wo und mit welchen Mitteln Deutschlands bekannteste Tennisgröße und seine ehemalige Frau Lilly über die Unterhaltszahlungen für den gemeinsamen Sohn streiten. (SZ Plus)

Verneigung vor „Jahrhundertlebenskünstler“ Mario Adorf Mehr als 100 Weggefährten finden sich am Samstagnachmittag in der Münchner St.-Michaels-Kirche ein, um Abschied von einem großen Schauspieler, Weltbürger und guten Freund zu nehmen.

Gigantische Baumpflanz-Aktion für München Die Stadt heizt sich im Sommer stark auf, doch Grünflächen schwinden. Ehrenamtliche starten nun ein Bürgerbegehren für 12 000 neue Bäume allein in der Innenstadt. Ist das realistisch?

Nachruf: Er schuf Münchens kuriosestes Großkunstwerk Bei den Olympischen Spielen 1972 lief er täglich einen Marathon in einem riesigen Hamsterrad und an der Allianz Arena ließ er eine Kirchenkopie aus dem Müllberg wachsen. Was von „Universaldilettant“ Timm Ulrichs bleibt.

WEITERE NACHRICHTEN

Gedenkfeier zur Befreiung des KZ Dachau: „Der Holocaust begann mit Worten“

Nahverkehr: Münchner Flughafen von S-Bahn abgehängt

Mutmaßliches Gewaltdelikt: Mysteriöse Blutspur in Münchner Stadtteil – 27-Jähriger in kritischem Zustand

Polizei in München: Explosion zerreißt Kleintransporter – war ein Gasgrill der Auslöser?

MÜNCHEN ERLESEN

Thomas Müller und der FC Bayern : Der Posten des Möhren-Managers wäre noch frei Karl-Heinz Rummenigge sagt über Thomas Müller: „Es nützt nichts, ihn jetzt mit der Karotte zu locken.“ Warum eigentlich nicht? Ein bisschen mehr Gemüse auf dem Fußballfeld würde nicht schaden. SZ Plus Glosse von Nadeschda Scharfenberg ...

Luxusgastronomie im Königshof : Was das Gourmetrestaurant Raya so besonders macht Der Gastronom Moritz Haake und der frühere Sternekoch Johann Rappenglück wollen nach den Michelin-Sternen greifen. Eine besondere japanische Fine-Dining-Idee verlangt den Gästen des Raya im Königshof einiges ab – Pünktlichkeit zum Beispiel. SZ Plus Von Astrid Becker ...

UNSER GASTROTIPP

Spin Bar : Eine Musikbar mit japanischem Twist Die Spin Bar setzt auf ein außergewöhnliches Musikerlebnis, Konzept und Drinks sind dabei japanisch inspiriert. Anders als in traditionellen „Jazz-Kissas“ darf aber geredet und getanzt werden – zu späterer Stunde auch im Club nebenan. Von Lena Matuschik ...

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