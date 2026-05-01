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Was es zum Tag der Arbeit auf dem Marienplatz zu hören gab, welche Aufgaben auf den neuen OB Dominik Krause zukommen, wie das Festival für junge Regie des Volkstheaters 20 Jahre Bestehen feiert und mehr.

Von Carla Toenneßen

DER TAG IN MÜNCHEN

„Da braut sich was zusammen“ Zum Tag der Arbeit gibt es viel Lob für Betriebs- und Personalräte. Regierung und Arbeitgeber hören aber auf dem Marienplatz auch kämpferische Ansagen der Gewerkschaften: gegen allzu weitreichenden Sozialabbau und gegen die Wehrpflicht.

Was Münchens neuer Oberbürgermeister dringend anpacken muss Wohnungen bauen, die Verkehrswende beschleunigen, klimaresilient werden – auf Dominik Krause kommen enorme Aufgaben zu. Und alle Pläne stehen unter einem großen Vorbehalt. (SZ Plus)

Happy Birthday, du Freak! Immer politisch und ästhetisch offen: „Radikal jung“, das Festival für junge Regie des Münchner Volkstheaters, feiert die ersten 20 Jahre seines Bestehens. (SZ Plus)

Als Freddie Mercury sich in München fand und verlor „Mercury“ im Marstall des Residenztheaters spürt dem Faszinosum Freddie Mercury nach, der im Münchner Glockenbachviertel als Schwuler glücklich war. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Kriminalität: 43-Jähriger wird nachts vor dem Hauptbahnhof niedergestochen

Bauarbeiten: Pendler-Albtraum auf der S2

„Raveolution 26“ auf dem Marienplatz: Tanzen für ein besseres Miteinander

Ennio stellt sein neues Album im Zenith vor: Selbstbehauptung im Haifischbecken (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Archäologie
:„Wir graben aus, was wirklich war“

Der Archäologe Sikko Neupert bringt Vergessenes ans Licht, im buchstäblichen Sinn. Er sucht im Boden nach Spuren aus der NS-Zeit. Warum seine Arbeit mit dem Verschwinden der Zeitzeugen immer wichtiger wird.

Von Thomas Radlmaier

Oktoberfest-Regeln
:Die Strahlkraft der Schampus-Dusche

München stellt sich seine Bierfete anders vor als in Champagner gebadet. Aber passt nicht zum Oktoberfest ohnehin besser ein ähnlicher Brauch, der auch dieses Jahr wieder die Fußball-Bundesliga fröhlich abrunden dürfte?

SZ PlusGlosse von Andreas Schubert

UNSER GASTROTIPP

A Little West
:Wo behagliches Chaos herrscht

Im „A Little West“ ist alles wild zusammengewürfelt, aber dabei doch stimmig. So hat sich das Café im Westend schnell als beliebter Treffpunkt im Viertel etabliert. Die vorzüglichen veganen Kuchen tun ihr Übriges.

Von Lisa Sonnabend

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch


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