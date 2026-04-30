DER TAG IN MÜNCHEN

Mit Steinway und Champagner als Deko Anne-Sophie Riedel vermittelt luxuriöse Immobilien. Worauf ihre vermögenden Kunden achten, warum immer mehr aus Berlin nach München ziehen und was sie sich gerne einbauen lassen. (SZ Plus)

Lässt der Freistaat die Stadt bei bezahlbaren Wohnungen im Stich? In München haben fast 50 000 Menschen Anspruch auf eine Sozialwohnung – doch nur 83 neue hat die bayerische Staatsregierung im vergangenen Jahr bezuschusst. Was der künftige OB Dominik Krause nun plant.

Eine Rampe für mehr Selbstbestimmtheit Zwischen Bahnsteig und U-Bahn klafft oft eine Lücke – eine Herausforderung für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Zwei Schüler haben nun in einem inklusiven Gründerprojekt eine ganz spezielle Rampe entwickelt.

Münchner Traditionsgeschäft muss nach 150 Jahren Insolvenz anmelden Das Musikhaus Hieber Lindberg gilt als Institution und „Leuchtturm für eine lebendige Innenstadt“. Warum es zur Pleite kam und wie es nun mit dem Laden weitergeht.

WEITERE NACHRICHTEN

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Instagram-Aufruf in München: 700 Fans wollen zwei Rapper sehen – Polizei muss einschreiten

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Nachts in Kirchseeon Unser Autor begleitet einen Burschenverein beim Maibaum-Klauen. Über eine komplizierte Aktion im Dunklen – und warum Diebstahl Kulturgut sein kann. SZ Plus Kolumne von Mohamad Alkhalaf ...

SZ-Podcast „Hey München“ : Mit wem wird der neue OB Krause die Stadt regieren? Darüber sprechen wir in der aktuellen Podcast-Folge. Außerdem geht es um die Zeltvergabe auf der Wiesn. Von Anna-Maria Salmen ...

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Münchner Zauberwochen : Das Wunder, das selbst Zauberer sprachlos macht Guy Hollingworth hat Weltruhm erreicht und trotzdem auf die große Karriere verzichtet. Bei den Münchner Zauberwochen ist der britische Ausnahmekünstler erstmals seit Jahren wieder auf der Bühne – vielleicht lüftet er sein Geheimnis. Von Michael Bremmer ...

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