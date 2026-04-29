DER TAG IN MÜNCHEN

Rührende Worte und ein harter Schnitt – wie Münchens Stadtrat Servus sagt Zwar kommt eine Schere zum Einsatz, aber es gibt keine Stichelei. In alter Zusammensetzung trifft sich das Gremium zum letzten Mal im Rathaus – ohne größere Konflikte. Das war nicht immer so in den vergangenen sechs Jahren.

Stadtrat verzichtet auf Aufklärung von Dieter Reiters FC-Bayern-Affäre Dass der scheidende Oberbürgermeister Nebentätigkeiten nicht hatte genehmigen lassen, muss nun die Regierung von Oberbayern aufarbeiten. Die Stadträte lassen ihm eine besondere Ehrung zuteil werden.

Warum hält sich Antisemitismus so hartnäckig – und wer profitiert davon? Bei der LMU-Veranstaltung „Reden über … Antisemitismus“ geht der Soziologe Armin Nassehi diesen Fragen nach – und sagt, was er derzeit als einzige Lösung sieht.

Wie Münchens neues Leihrad-System funktioniert Der Nachfolger des früheren MVG-Rads startet am 7. Mai mit 2000 Fahrzeugen. Langfristig soll die Flotte 6700 Räder umfassen. Und die Nutzer müssen keineswegs an der Stadtgrenze absteigen.

WEITERE NACHRICHTEN

Techno-Tanz in den Mai: Die Gewerkschaftsjugend lädt zum Rave auf dem Marienplatz

Fehlalarm in München: Feuerwehreinsatz im Englischen Garten nach Strahlen-Notruf

Altstadt: Jugendliche fischt Geld aus Opferstöcken in Münchner Kirchen

MÜNCHEN ERLESEN

Befreiung am 30. April 1945 : Sie waren ganz allein in München. Ohne einen Schuss Munition Das Kriegsende war chaotischer als überliefert: Ein US-Trupp fragt sich zur Stadtmitte durch. Und acht Presseoffiziere fahren einfach mal zum Marienplatz, weil sie glauben, München sei schon erobert. Ein Irrtum. SZ Plus Von Katja Schnitzler ...

Freunde in der Drogensucht : „Ich dachte, ich kann ihn retten“ Kokain, Tilidin, Alkohol – und mittendrin diejenigen, die nüchtern bleiben. Wie junge Menschen damit umgehen, wenn der beste Freund oder die erste Liebe in die Drogensucht rutscht. SZ Plus Von Meryem Sener ...

UNSER KULTURTIPP

MCBW in München : Was die Design-Woche zu bieten hat Begehbare Installationen, Talks und „lustvolle Orientierungslosigkeit“: Da ist mächtig was los bei der 15. Munich Creative Business Week unter dem Motto „Playground of Possibilities“. Von Evelyn Vogel ...

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