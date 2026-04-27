DER TAG IN MÜNCHEN
Ampelkoalition soll München künftig regieren Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/FW haben sich nach langen Sondierungen geeinigt. Worum es in den anstehenden Koalitionsgesprächen noch geht.
- Münchner Rathaus: Mit der Ampelkoalition wird ein Aufbruch deutlich schwieriger (Meinung, SZ Plus)
- Ende der Amtszeit: Dieter Reiter verabschiedet sich mit einem Lob in den Ruhestand
Belohnung soll Mitwisser aus dem kriminellen Milieu zum Reden bringen Die Hinweise mehren sich, dass hinter dem Anschlag auf das israelische Restaurant „Eclipse“ das iranische Regime steckt. Die Parallelen zu ähnlichen Angriffen in London oder Paris sind auffallend.
Das „Sendlinger Loch“ wird gestopft Nach jahrelangem Stillstand laufen wieder Arbeiten in Münchens berühmtester Baugrube. In dem Neubau entstehen deutlich mehr Wohnungen als ursprünglich geplant. Aber eine entscheidende Frage bleibt unbeantwortet.
Was sich in der Studentenstadt seit den Schimmel-Berichten getan hat Der marode Zustand sorgte im Februar für Schlagzeilen. Nun inspizierte der Wissenschaftsminister die Sanierungsarbeiten, moderierte überraschend positive Gespräche und befand eine Zukunftsidee für „sehr charmant“. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
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MÜNCHEN ERLESEN
Brauchtum und Recht:Ist Maibaum-Diebstahl eine Straftat?
Hausfriedensbruch, Diebstahl, Erpressung – beim Maibaumklau kommt einiges Bedenkliche zusammen. Ein Münchner Jurist gibt Auskunft, wie der Brauch strafrechtlich bewertet wird. Und wie sieht es mit Unsinn in der Freinacht aus?
Sonnenschutz bei Babys und Kleinkindern:„Kinderhaut funktioniert ganz anders als die von Erwachsenen“
Sonnencreme schon bei Säuglingen? Was tun, wenn sich das Kind nicht einschmieren lässt? Und ist UV-Schutzkleidung eine sinnvolle Alternative? Sofie Langmeier von der Bayerischen Krebsgesellschaft weiß Rat.
UNSER KULTURTIPP
Münchner Ausstellung „United by Jazz“:Wenn Jazz und Kunst zusammen jammen
Geschmolzene Platten auf einem Wäscheständer, Erinnerungen an Henri Matisse und Piet Mondrian – Jazz war immer schon dicht dran an der bildenden Kunst. Das zeigt jetzt eine besondere Ausstellung in der Pasinger Fabrik.
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