DER TAG IN MÜNCHEN

Wann Frost für Pflanzen ein Frischekick ist Welche Farbe liegt im Trend? Warum ist der Olivenbaum auf einmal so beliebt? Wie halten Schnittblumen länger frisch? Und welcher Pflanzenmythos hält sich wacker? Zwei Experten klären auf.

Was bleibt nach zwölf Jahren Dieter Reiter? Am Ende überschattete die FC-Bayern-Affäre seine Amtszeit, dabei hatte der Oberbürgermeister viele Rollen inne – vom sozialen Demokraten bis zum Bauherrn. Vor allem dürfte in Erinnerung bleiben, wie er die vielen Krisen und Bedrohungen meisterte.

Abschied von Dieter Reiter: „Unsere Zusammenarbeit hatte Handschlagqualität“

Martin-Luther-Straße bekommt richtige Radwege Nach einem dreijährigen Test mit gelben Markierungen wird die Strecke in Giesing umgebaut. Das Ziel ist mehr Sicherheit – auch wenn Autofahrer etwas länger brauchen.

München-Klinik gibt Einblick in neues Geburtszentrum Es ist der größte Krankenhausneubau Bayerns, der im Juni in Harlaching in Betrieb gehen soll. Bei einem Aktionstag erfahren werdende Eltern, was sie dort erwartet. Eine Frage ist dabei immer wieder Thema.

WEITERE NACHRICHTEN

Neuperlach: 200 Gäste müssen brennendes Hotel verlassen

Neue Gop-Show „Seasons“: Mitreißende Artistik im Lauf der Jahreszeiten (SZ Plus)

Marienplatz: Polizisten bei Festnahme eines Diebes bedrängt

MÜNCHEN ERLESEN

Feminismus-Influencer : „Beim Schweigen geht die Mittäterschaft los“ 95 000 Menschen folgen Luca Lauris Leverenz auf Instagram. Der Schauspielschüler postet dort feministische Inhalte. Und erhält dafür sogar Morddrohungen. SZ Plus Von Sophia Coper ...

SZ Magazin Judenverfolgung : Wie ein geraubter Silberlöffel zu einer jüdischen Familie zurückkam Das Münchner Stadtmuseum war seit der NS-Zeit in Besitz einer Schöpfkelle, die dem ermordeten Juden Justin Gerstle gehörte. Doch ihn zurückzugeben, ist nicht leicht – weder für das Museum noch für die Nachfahren. SZ Plus Von Clara Wollmann ...

UNSER GASTROTIPP

Lou Lou Tagesbar : In dieser Tagesbar isst das Auge mit Im Lou Lou lässt es sich hervorragend in den Tag starten, etwa mit dem momentan so beliebten „Danish Breakfast“. Das sieht hübsch aus und schmeckt – nur das nötige Kleingeld braucht man. Von Jacqueline Lang ...

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