DER TAG IN MÜNCHEN

Schweigen zur FC-Bayern-Affäre, dafür ein finaler Auftritt im Stadtrat Dieter Reiter hatte Aufklärung versprochen, doch bei der entscheidenden Sitzung wird der Münchner Noch-OB fehlen – stattdessen kommt er zu einer anderen. (SZ Plus)

Wie man heuer an einen Wiesn-Tisch kommt In welchem Zelt sich eine seltene Gelegenheit für Top-Reservierungen bietet, welches Sonderkontingent es für die Münchner gibt – und warum am Ende vielleicht doch alles ganz anders kommen könnte.

„Wegen Allah hab ich das gemacht“ In seiner Vernehmung bei der Polizei, die an Tag 23 im Gerichtssaal gezeigt wird, spricht Farhad N. davon, einen „Fehler“ begangen zu haben. Er habe jedoch nicht anders handeln können – wegen eines Befehls von Allah. Die SZ dokumentiert jeden einzelnen Prozesstag (SZ Plus).

München plant 500 Linienbusse ohne Fahrer – jetzt kommen die ersten Die autonomen Busse sind in drei Varianten unterwegs, anfangs ohne, dann mit Passagieren. Wie die Fahrt abläuft und wer einsteigen darf.

Ein Trio für das Volkssängerzelt Schützenlisl auf der Oidn Wiesn Lange war unklar, wer Lorenz Stiftl als Wirt des Schützenlisl-Zelts nachfolgen würde. Doch auch dem Rathaus verlautet unter der Hand bereits, wer von den Bewerbern sich durchsetzen konnte.

Vom eigenen Stellplatz abgeschleppt: Firma muss Autobesitzer entschädigen Eine Seniorin lässt ihren Nachbarn irrtümlich abschleppen. Der Münchner klagt, das Gericht gibt ihm recht – und kritisiert das Geschäftsmodell des Abschleppdiensts scharf.

WEITERE NACHRICHTEN

Chaos bei Champions-League-Spiel: Geldstrafe, aber kein Fan-Ausschluss für den FC Bayern

Baustart am Münchner Westkreuz: Bahn beseitigt für 110 Millionen Euro einen S-Bahn-Engpass

Sexuelle Belästigung: Polizei schnappt mutmaßlichen Exhibitionisten am Münchner Hauptbahnhof

Wegweisendes Zivilgerichtsurteil: Fährt doch, das Wohnmobil! Aber reicht das?

MÜNCHEN ERLESEN

Im Konvoi in die Sperrzone : Der Mann, der Tschernobyl in einer Kiste aufbewahrt Dieter Drischberger brachte nach der Katastrophe von Tschernobyl Hilfsgüter in das verstrahlte Gebiet. Er traf Kinder mit Fehlbildungen, fuhr durch die verlassenen Dörfer – und erkrankt später selbst an Krebs. Eine Zeitreise mit privaten Fotos. SZ Plus Von Paul Krauß ...

Dinosaurier-Fund : Jurassic Park in Patagonien Münchner Wissenschaftler haben in Südamerika eine neue Saurierart entdeckt. Ihr Fund schließt eine Lücke in der Evolutionsgeschichte der Dinos. Vom Forscherglück in der argentinischen Pampa. SZ Plus Von Martina Scherf ...

UNSER FREIZEITTIPP

Beim MINDPOP-Festival der Süddeutschen Zeitung in den Bavaria Studios sind am 9. Mai Kabarettistin Teresa Reichl und Social-Media-Star Sandrocap zu Gast. Simon Gehr, Lolografie

Tickets für SZ-Festival zu gewinnen

MINDPOP ist das neue Festival der Süddeutschen Zeitung mit Talks, Interviews und Gesprächen für alle, die mehr wissen, mehr fühlen und mehr verstehen wollen. Zu Gast in den Bavaria Studios am 9. Mai sind u.a. die Kabarettistin Teresa Reichl und Social-Media-Star Sandrocap. Sie diskutieren die Frage: Warum ist es heute so schwierig, gute Comedy zu machen? Hier gehts zum Gewinnspiel.

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