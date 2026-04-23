DER TAG IN MÜNCHEN

„Noch nie war der Gegenwind so stark in den vergangenen 30 Jahren“ Drei Jahrzehnte Rosa Liste: Thomas Niederbühl war der erste Vertreter einer schwul-lesbischen Initiative in einem deutschen Stadtrat. Er hat viel erreicht, nie seinen Humor verloren und nur eine herbe Enttäuschung in seinem Leben wegstecken müssen. (SZ Plus)

Poker um die Münchner Rathaus-Regierung Kommt die München-Ampel? Oder eine Kenia-Lösung? Hinter verschlossenen Türen verhandeln die Fraktionen ungewöhnlich lange. Was trotz absoluter Verschwiegenheit nach außen dringt.

Bahnknotenpunkt von europäischer Bedeutung kommt – mit Verspätung Die Deutsche Bahn treibt den Bau der Truderinger Spange und zweier neuer Kurven voran. Sie sollen den Güterverkehr deutlich stärken. Doch es drohen weitere Verzögerungen.

„Mit wuchtigen Schlägen“: Seniorin schildert Attacke des zugekoksten Headhunters Mit Fäusten und einer Weinflasche verprügelt Thomas R. eine gehbehinderte Frau. Beim Prozess zeigt sich: Der brutale Angriff zerstörte nicht nur ein Leben. (SZ Plus)

„Vielleicht gibt es dann mal wieder eine Mass für neun Euro“ Ist die Wiesn eine öffentliche Einrichtung oder reiner Kommerz? An dieser Frage dürfte sich entscheiden, wie es weitergeht mit den Bierzelten. Die Kritiker der bisherigen Vergabe berufen sich auf hehre Ziele. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Nach zweieinhalb Jahren: Katrin Habenschaden verlässt die Deutsche Bahn

Innenstadt: Mann nachts mit Messer im Rathaus – Polizei umstellt Gebäude

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Trickbetrug: Münchner Polizei nimmt chinesische Geisterbeschwörer-Bande fest

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Podcast „Hey München“ : Wie komme ich nachts sicher nach Hause? Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge von „Hey München“. Außerdem alles Wichtige zum Frühlingsfest. ...

Kulturgutschutz : Gibt es einen Plan zum Schutz von Bayerns Kunstschätzen im Ernstfall? Im Zweiten Weltkrieg versteckten die Münchner Museen ihre Kunstschätze in Bergwerksstollen und an entlegenen Orten wie Schloss Neuschwanstein. Doch wo könnte man heute Kulturgüter in Sicherheit bringen? Und wer ist eigentlich dafür zuständig? SZ Plus Von Susanne Hermanski ...

UNSER GASTROTIPP

Organic Garden im Kasino des Staatsministeriums : Zum Mittagessen in die Kantine des Agrarministeriums Das Kasino des Bayerischen Landwirtschaftsminsteriums ist in Auswahl und Frische der Speisen ambitioniert. Nicht alles schaut so gut aus, wie es schmeckt. Um für 20 Euro zu essen, muss man schon ordentlich zuschlagen. Von Carolus Hecht ...

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