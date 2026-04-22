DER TAG IN MÜNCHEN

„Die Männer trauen sich in der Regel alles zu und überschätzen sich manchmal“ Sie haben sich für einen Job bei der Feuerwehr, in der IT oder im Maschinenbau entschieden – gegen gängige Klischees. Fünf junge Frauen berichten, wie Männer darauf reagieren und wie sie sich durchsetzen. (SZ Plus)

Juristische Niederlage für Spitze der TU München Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichtes hat die Universität einer Leitenden Oberärztin zu Unrecht gekündigt. Sie war entlassen worden, nachdem sie ihrem Chef einen tätlichen Angriff vorgeworfen hatte. (SZ Plus)

Dürfen auf der Wiesn bald Warsteiner und Kölsch in Mini-Gläsern ausgeschenkt werden? Ein Gastronomen-Paar geht gegen die Vergabe der Festzelte vor, um selbst den Zuschlag zu ergattern. Das könnte das Ende des Münchner Bier-Monopols bedeuten. Was Wirte, Brauereien und Stadt antworten.

Fünf Jungs verkaufen Vintage-Trikots zu erschwinglichen Preisen In München kann es schwierig sein, die Sammlerstücke für relativ wenig Geld zu bekommen. Im Pop-up-Store „Trikot Passion“ soll das anders sein – doch den Laden gibt es nur drei Tage lang.

Investor feiert Büro-Neubau in München – aber wo bleiben die Wohnungen? Das Unternehmen Rock Capital schafft im Stadtteil Neuhausen 1000 neue Arbeitsplätze und bekommt dafür viel Lob. Aber bei den mehr als 1500 Wohnungen, die die Firma seit Jahren bauen dürfte, geht wenig voran. Stadtbaurätin Merk macht nun Druck. (SZ Plus)

Mehr als 107 000 Alarmierungen: Neuer Einsatzrekord bei der Münchner Feuerwehr Im Schnitt fast 300 Mal pro Tag musste die Feuerwehr 2025 ausrücken. Bei der Jahresbilanz spricht ihr Chef auch über tragische Ereignisse, die in Erinnerung geblieben sind.

WEITERE NACHRICHTEN

S-Bahn in München: Diese Einschränkungen bremsen Pendler im Mai auf der Stammstrecke aus

Event-Location in Laim: Münchner Polizei stellt 1,7 Tonnen Lachgas sicher

Eröffnung des Literaturfests München mit Maria Kalesnikava: „Es gab viel Platz für Humor im Gefängnis“ (SZ Plus)

Einblick in die Welt der Superreichen: Sie misstrauen den anderen Milliardären (SZ Plus)

Entscheidung der Staatsanwaltschaft: Alfons Schuhbeck bleibt mindestens bis September in Freiheit

MÜNCHEN ERLESEN

Fußballkultur in München : „1860 ist alles, was das Leben ist, nur verdichtet“ Der TSV 1860 München hat Abteilungen für Fußball, Turnen, Ski – und eine eigene für Vereinsgeschichte. Ein Besuch bei historisch interessierten Löwen, die sogar mit dem Lokalrivalen zusammenarbeiten. SZ Plus Von Lisa Sonnabend ...

Verkehrsärgernis : Wo Rollstuhlfahrer Angst haben müssen, gerammt zu werden An der Baustelle für die zweite S-Bahn-Stammstrecke gibt es viele Probleme. In der Unterführung am Bahnhof in Laim zeigt sich, dass darunter insbesondere Menschen leiden, die in ihrer Mobilität ohnehin schon eingeschränkt sind. SZ Plus Von Andreas Schubert ...

UNSER GASTROTIPP

Good Greens Deli : Gesund und trotzdem lecker Ins Good Greens Deli im Werksviertel verirrt man sich vermutlich nicht, ein gezielter Besuch lohnt sich aber allemal. Vor allem jene, die Wert auf gesunde Ernährung legen, kommen hier auf ihre Kosten. Von Asja Wortmann ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg