DER TAG IN MÜNCHEN

„Wenn Deutschland eine Chance beim IOC haben will, wäre München der beste Standort“ Mit der großen Zustimmung der Bürger für die Olympia-Kampagne „Köln Rhein Ruhr“ erwächst München ein starker Konkurrent. Muss die Stadt jetzt um die Bewerbung fürchten?

Wie die Polizei eine der größten Hooligan-Schlachten in Münchens Fußballgeschichte 500 Fans des VfB Stuttgart verabreden sich vor der Allianz-Arena mit ebenso vielen FC-Bayern-Anhängern, um sich zu prügeln. Polizisten gehen mit Reizgas und Knüppeln dazwischen – doch warum werden am Ende nur die Auswärts-Fans in Gewahrsam genommen?

Galeria am Rotkreuzplatz hat April-Miete offenbar nicht gezahlt Der Konzern steht seit Jahren massiv unter Druck. Nun soll er deutschlandweit um zinslose Stundung von Mieten gebeten haben. Für München ist das ein Warnsignal.

Erfolgreicher Headhunter soll im Koksrausch gehbehinderte Senioren krankenhausreif geschlagen haben Aperol beim Firmenevent, Blinddate, nochmal Aperol, dann Koks beim Italiener – und irgendwann waren die Drogenvorräte aufgebraucht. Aus Frust darüber soll Thomas R. wahllos Bewohner eines Seniorenheims verprügelt haben. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Neuer Oberbürgermeister Krause empfängt FC Bayern im Rathaus: Termin für Meisterfeier steht fest Der Grüne trifft auf die Roten: Wann die Bayern auf dem Rathausbalkon erscheinen – und welchen Plan es bei einem Titelgewinn der Frauen gibt.

„Ich habe als Freundin versagt“ Drei junge Frauen, drei Momente, die sich nicht mehr ändern lassen. Eine Geschichte über Reue – und darüber, was danach kommt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Aufwertung im Münchner Norden: Millionen für Moosach

Rundfunk unter Druck: Kündigungswelle bei Münchner Privatradio Charivari

Prozess in München: Stimmen im Kopf sollen ihm befohlen haben, die Tochter seiner Partnerin zu vergewaltigen

Rettungseinsatz: Zehnjähriger steckt in Sumpfloch im Englischen Garten fest

Sendling-Westpark: Feuerwehr rettet vier Fuchsjunge aus Schwimmbecken

MÜNCHEN ERLESEN

MC Harras’ neues Album „Alte, weiße Männer“ : Comeback mit 50: Sendlings Gangsterrapper ist zurück Einst rappte er über „12 Maß“ und Frauengeschichten, heute drehen sich seine Texte um ausgeleierte Bänder und den Kampf gegen die Spießigkeit: MC Harras, Münchens lustigster Underground-Rapper, feiert mit 50 sein Comeback. Was treibt ihn an? SZ Plus Von Daniel Kuhn ...

„Catcalls of Munich“ : Wie junge Frauen unter sexueller Belästigung leiden – und sich dagegen wehren Männer machen anzügliche Sprüche oder pfeifen Passantinnen nach: Viele Frauen mussten solche Übergriffe schon erleben. Das prangert eine Initiative an – nun sollen auch die Gesetze verschärft werden. Von Patrik Stäbler ...

UNSER GASTROTIPP

Die Pforte : Ein Stehausschank, der bayerische Tradition modern interpretiert Wo früher das Simplicissimus war, gibt es jetzt die Die Pforte – mit gutem Essen, Bier aus dem Holzfass und fairen Preisen. Vor allem aber kann man hier am Tresen auch mal Fünfe gerade sein zu lassen. Von Jacqueline Lang ...

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