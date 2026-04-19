DER TAG IN MÜNCHEN

Worin liegt eigentlich der Zauber des Riesenflohmarkts auf der Theresienwiese? 80 000 Schnäppchenjäger strömen am Samstag zum BRK-Flohmarkt – doch was macht dessen Faszination aus? Und wie verhandelt man eigentlich die besten Preise? Das zeigt der erstaunliche Fall einer hässlichen Glasschale.

Grünen-Mitglieder verärgert über Ausstieg von Volt Dominik Krause kann beim ersten Parteitag nach seiner Wahl zum Münchner Oberbürgermeister noch kein Regierungsbündnis präsentieren. Doch eine Alternative zu Volt scheint sich abzuzeichnen.

Wie viel Münchner U-Bahn-Fahrer bald verdienen Nach der Einigung im Tarifstreit sind keine Streiks mehr zu befürchten. Für die städtischen Finanzen wird der Abschluss zur Belastungsprobe. Drohen höhere Fahrpreise?

Erstmals seit Jahrhunderten wächst wieder Wein in München Seit Kurzem werden auf Stadtgebiet Reben angebaut. Wer dahintersteckt, wann mit dem ersten Flaschenverkauf zu rechnen ist – und was es mit dem Traum vom Oktoberfest auf sich hat (SZ Plus).

Die gemütliche Schwester der Wiesn Im Frühjahr geht es auf der Theresienwiese deutlich entspannter zu als im Herbst – sogar an einem Samstagnachmittag bei schönstem Sonnenschein. Was das Frühlingsfest sonst noch vom Oktoberfest unterscheidet.

WEITERE NACHRICHTEN

Infektionsgeschehen in München: Gesundheitsreferat fürchtet Impflücken

Zum Tod von Gerhard Schmidt-Gaden: Gründer des Tölzer Knabenchors mit 88 Jahren gestorben

München: Mehrere Tausend protestieren gegen Ökostrom-Sparpaket

Innenstadt: Tausende demonstrieren gegen Recht auf Abtreibung – und Tausende dafür

Polizeieinsatz: Mann belästigt fünf Mädchen im Zug und droht mit angeblicher Waffe

MÜNCHEN ERLESEN

Gastronom Siegfried „Sigi“ Dichtl : Beckenbauer, Bon Jovi, Boris Becker: Er kennt sie alle Siegfried Dichtl ist der Mann hinterm Tresen im Segafredo am Rindermarkt, wo Promis, Touristen, aber auch ganz normale Münchner ihren Cappuccino trinken. Über einen, der die Gepflogenheiten der Stadt so gut kennt wie nur wenige. SZ Plus Von Thomas Becker ...

Zensur im Museum : Wenn die KI antike Kunst für Pornografie hält Der Akt in der Kunst war seit der Antike ein beliebtes Sujet. Doch immer häufiger werden künstlerische Darstellungen zensiert – im realen wie im digitalen Raum. Wie umgehen mit der Nacktheit? SZ Plus Von Evelyn Vogel ...

UNSER GASTROTIPP

The Radio Wunder : Hauptsache, es wird nicht langweilig Im Café „The Radio Wunder“ tauchen die Gäste in die Welt eines Pop-Art-Comics ein. Hier ist alles unkonventionell – das merkt man nicht nur an der aufwendigen Einrichtung, sondern auch am Kaffee. Von Emily Joy Neumann ...

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