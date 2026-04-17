DER TAG IN MÜNCHEN

Festes Bündnis oder offene Beziehung? Vor welchen Fragen Dominik Krause jetzt steht Nach den geplatzten Gesprächen mit Volt und der SPD nennt der künftige Münchner Oberbürgermeister die Bedingungen für andere Partner. Allerdings gibt es mit der CSU, der FDP und den Freien Wählern einen entscheidenden Dissens.

„Jemand hat sein Gehirn manipuliert“ Im Prozess beschreiben ehemalige Freunde und sein Bruder den Angeklagten Farhad N. Sie zeichnen das Bild eines zielstrebigen und freundlichen jungen Mannes, der jedoch zu Depressionen neigte – und plötzlich zum Märtyrer werden wollte. (SZ Plus)

Drei Bretter sollen jetzt die Eisbachwelle retten Vor einem Jahr ereignete sich das tödliche Unglück, mit dem sich an dem Münchner Surfspot vieles grundlegend veränderte. Wie künftig dort sicher gesurft werden kann, ist unklar. Ein Experte äußert aber eine eindeutige Empfehlung. (SZ Plus)

„Kleine Schwester der Wiesn“ eröffnet Weil es zum 60. Mal stattfindet, dauert das Münchner Frühlingsfest in diesem Jahr drei statt zwei Wochen. Was dieses Mal sonst noch alles Außergewöhnliches geboten wird.

„Wir sind keine Lobbyorganisation für Artenschutz“ Die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns haben mit Jörg Overmann einen neuen Chef. Wie er das kleine Museum Mensch und Natur in Schloss Nymphenburg in ein international beachtetes Haus verwandeln will. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Konzert in der ausverkauften Olympiahalle: „Tame Impala“ begeistern in München (SZ Plus)

Champions League: FC-Bayern-Fans verletzen vier Fotografen: Polizei sucht nun nach Tätern

Flucht nach Streit in Laim: Mann fährt frontal gegen Polizeiauto

Fürstenried: Fahrgast von Linienbus überrollt: Bein muss amputiert werden

Preisvorgaben für Fahrdienste: Taxifahren wird billiger, Uber-Rufen teurer

MÜNCHEN ERLESEN

Verkehr : Über die Münchner im Stau würde sich Karl Valentin sehr wundern Eingeklemmt selbst in den hintersten Seitengassen, hupend und schimpfend: Wenn sich nichts mehr bewegt in München, braucht man das Gemüt eines großen Humoristen. SZ Plus Glosse von Christian Mayer ...

Neue Unterkunft für wohnungslose Frauen mit Hund : „Es braucht erst ein Tier, um die Herzen der Menschen zu öffnen“ Im kommenden Jahr eröffnet in München das erste Haus für wohnungslose Frauen mit einem Hund. Simone Ortner vom Sozialdienst katholischer Frauen über die besondere Bindung zwischen Tier und Mensch und einen kritischen Aspekt der großen Spendenbereitschaft für das Projekt. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

UNSER KULTURTIPP

Programm 2026 : Was das Literaturfest München bietet „Freiheit!“ ist das Motto des Literaturfests München. Lesungen und Diskussionen sowie Konzerte oder Comic-Workshops sollen die Möglichkeiten der Kunst ausloten. Auch eine „Münchner Schiene“ nimmt sich allerlei Freiheiten. Ein Überblick. Von Antje Weber ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg