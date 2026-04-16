DER TAG IN MÜNCHEN

Sondierungsgespräche geplatzt: Dominik Krause braucht jetzt einen Plan B Grüne, SPD und Volt beraten über eine gemeinsame Stadtregierung, doch am Donnerstagmittag scheitern plötzlich die Gespräche an der kleinsten Fraktion. Und nun?

Neuer OB Krause trifft auf Ministerpräsident Söder: „Wir in München sind fast so bescheiden wie der Ministerpräsident“ Kommt ein Seitenhieb? Ein vergiftetes Kompliment? Das erste offizielle Zusammentreffen von Bayerns Ministerpräsident und Münchens künftigem OB wird bei der Eröffnung der neuen Amazon-Deutschlandzentrale mit großem Interesse betrachtet.

Das haben Polizei und Zoll bei der Großrazzia im Bahnhofsviertel gefunden Ein Einsatz, wie ihn München noch nie gesehen hat: In der Landwehrstraße tauchen am Mittwochnachmittag schlagartig 500 Beamte auf. Nun liegt die Bilanz vor.

Proiranische Terrorgruppe veröffentlicht Bekennervideo zu Anschlag auf israelisches Restaurant Mehrere Tage nach dem Angriff auf das Lokal in München bekennt sich die Gruppierung „Hayi“ zum ersten Mal zu einer Tat in Deutschland. Deutsche Sicherheitsbehörden prüfen derzeit die Authentizität des Videos.

Masskrug-Panne beim kleinen Oktoberfest Den offiziellen Krug des 60. Frühlingsfests hat eine vermutlich rotzbesoffene künstliche Intelligenz gestaltet – mit einer Rechtschreibschwäche.

WEITERE NACHRICHTEN

Ehrlicher Finder: Fahrgast findet 5260 Euro in der S-Bahn – mit Banknoten in 13 verschiedenen Währungen

Auszeichnung für Gesamtwerk: Friedrich Ani erhält Münchner Literaturpreis

Weltneuheit aus Niederbayern: Vom Baum ins Bierglas (SZ Plus)

Blitzmarathon der Münchner Polizei: Fast 1000 Autofahrer geblitzt – der Schnellste fuhr mit Tempo 140

MÜNCHEN ERLESEN

25. Todestag von Vera Brühne : Aber war die Dame eine Mörderin? Der Prozess um Vera Brühne elektrisiert die Republik wie kaum ein anderer. Die elegante Münchnerin wird des Mordes an einem reichen Arzt beschuldigt, als Prostituierte schlechtgemacht und 1962 tatsächlich verurteilt. Doch der Fall bleibt bis heute rätselhaft. SZ Plus Von Hans Holzhaider ...

SZ-Podcast „Hey München“ : Ein Fall wie von Gisèle Pelicot in München Ein Gericht verurteilt einen 28-Jährigen, der seine Freundin mehrmals betäubt und vergewaltigt hat. Und die LMU versetzt den umstrittenen Professor Michael Meyen vorzeitig in den Ruhestand. Von Anna-Maria Salmen ...

UNSER GASTROTIPP

Das Restaurant Randale im Lehel : Punk auf dem Teller Stefan Retzer und Adrian Krieg wollen mit ihrem Randale anders sein als die steifen, teuren Münchner Restaurants. Ihr Menü ist zwar nicht ganz billig, überrascht aber in jedem Gang. Von Toni Ego ...

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