DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Genossenschaften planen größtes Bauprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg Im Münchner Norden sollen gemeinsam mit einem Investor 1900 neue Wohnungen entstehen. Was das Eggarten-Projekt so außergewöhnlich macht – und warum Gegner protestieren. (SZ Plus)

„Das Krankenhaus ist ein Hotspot für multiresistente Erreger“ In München nehmen die Krankheitserreger deutlich zu, bei denen die meisten Antibiotika nicht wirken. Welche Keime die gefährlichsten sind und wie Krankenhäuser sich schützen.

Er zündet seinen schlafenden Trinkkumpan an – und geht lächelnd davon Michal W. und sein späteres Opfer betranken sich nach Ansicht des Gerichts zusammen. Dann zückte der Angeklagte – mit 3,79 Promille Alkohol im Blut – sein Feuerzeug. Nun wird er zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Wie Bäume zu Denkmälern werden Markus von Peter kümmert sich um Münchens 164 Naturdenkmäler. Wozu er bei der Inspektion ein Hämmerchen braucht, welchen Baum er gerne in die Denkmalliste aufnehmen würde – und über tragische Folgen romantischer Gesten. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Abendlicher Einsatz: Polizei und Zoll starten Großrazzia im Münchner Bahnhofsviertel

Immobilien: Büros in München boomen – aber nur in der Innenstadt

Fußgängerzone: München pflanzt 150 neue Bäume – für mehrere Millionen Euro

Autobahn A8: Münchner Polizei schnappt weitere chilenische Einbrecherbande

MÜNCHEN ERLESEN

Wege zum Glück : „Man sollte den Blick auf das lenken, was man selbst steuern kann“ Können junge Menschen glücklicher werden als ihre Eltern? Bettina Kaltenbach sagt ja – und gibt in ihrem Buch Tipps, wie das am besten gelingt. Wann der Griff zum Handy keine gute Idee ist und warum Selbstliebe so wichtig ist. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

Erfinder des Tripendulum : Meister des Chaos Seit vier Jahrzehnten baut Gabriel Schneck Chaospendel – Konstrukte, deren Bewegungen nicht berechenbar sind. Jetzt sind sie beliebt wie nie. Vielleicht, weil sie in einer unübersichtlichen Welt auch eine tröstliche Botschaft bieten. SZ Plus Von Julia Schymura ...

UNSER VERANSTALTUNGSTIPP

Volksfest : Wie das Münchner Frühlingsfest sein Jubiläum feiert Das Frühlingsfest findet heuer zum 60. Mal auf der Theresienwiese statt. Das neben die Organisatoren zum Anlass, um das Jubiläum mit ein paar Specials zu feiern. Los geht es am 17. April. Alle Infos zum Volksfest auf der Theresienwiese im Überblick. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg