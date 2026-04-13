DER TAG IN MÜNCHEN

„Die neue Regierung hat jetzt eine großartige Chance, sich als Europäer zu beweisen“ Nach 16 Jahren wird Viktor Orbán als Premierminister von Ungarn abgelöst. Münchnerinnen und Münchner mit Wurzeln in dem Land berichten, wie sie die Wahl von Péter Magyar erlebt haben – und welche politischen Gräben sich selbst durch Familien ziehen.

Zahl der neuen Wohnungen bricht dramatisch ein Die Zahl der Fertigstellungen fällt deutlich – und liegt zudem klar unter der Zielmarke der Stadt. Die Opposition spricht von einer „Katastrophe“, die Stadtregierung verweist auf schwierige Bedingungen – und einen anderen Schuldigen (SZ Plus).

Münchner Flughafen schafft Platz für weitere sechs Millionen Passagiere im Jahr Der neue, 665 Millionen Euro teure Pier am Terminal 1 wird mit viel Prominenz eingeweiht. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder äußert sich dabei auch zu einer ICE-Anbindung.

Alle Infos zum Maibockanstich 2026 Am Dienstag steigt im Hofbräuhaus die zweite große Starkbier-Veranstaltung in München. Wer dabei wichtig ist, wann das Fernsehen überträgt und was anders ist als auf dem Nockherberg

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: Mann attackiert im Wahn WG-Genossen mit Messer

Neuer Club „333“: Aftershow-Party von Rapper: 22-Jähriger im VIP-Bereich bewusstlos getreten

Pasinger Bahnhof: 18-Jähriger von S-Bahn mitgeschleift: Brüche an beiden Beinen

Brennende Baumaschine in der Au: Sechs Jugendliche nach Brandstiftung aufgegriffen

MÜNCHEN ERLESEN

Michael Patrick Kelly : „Weinen ist befreiend, es ist heilend“ Mit der „Kelly Family“ wurde er früh berühmt, inzwischen coacht Michael Patrick Kelly selbst den Nachwuchs. Ein Gespräch über „The Voice Kids“, große Gefühle auf der Bühne und warum ihm Tränen so wichtig sind. SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

Gen Z und die Liebe : Wenn Frauen erst spät merken, dass sie queer sind Tia, Toni und Ronia sind Mitte zwanzig – und entdecken gerade, wen sie wirklich begehren. Über ein Gefühl, das immer schon da war, nur noch keinen Namen hatte. SZ Plus Von Sophie Gartmann ...

UNSER GASTROTIPP

Tutu Kitchen : Ungewöhnlicher Brunch in charmanter Atmosphäre Inhaber Twana Nedamaldeen gestaltet das Tutu Kitchen so, wie es ihm gefällt – und schmeckt. Das merkt man dem Restaurant und dem neuen Brunch-Angebot an. Doch das vermeintliche Durcheinander auf der Karte von Shakshuka und Muhammara bis zur veganen Weißwurst hat einige Vorteile. Von Emily Joy Neumann ...

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