DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Bei dem Anschlag ist mehr kaputtgegangen als nur ein wenig Glas Nach dem Anschlag auf das israelische Restaurant Eclipse zeigen bei einer Kundgebung Hunderte Münchner ihre Solidarität. Es herrscht Unsicherheit in der Stadt, doch die Tische im Lokal sind sogleich wieder besetzt.

Steckt Iran hinter den Anschlägen gegen jüdische Einrichtungen? Seit Beginn der militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Teheraner Regime häufen sich verdächtige Vorfälle – auch in München. Sicherheitsexperten warnen: Es könnten Tests sein (SZ Plus).

Der Nahverkehr in München wird erneut weitgehend lahmgelegt Für Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt. Fahrgäste müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Dachstuhlbrand in Nymphenburg – Schaden in Millionenhöhe Aus noch ungeklärter Ursache entzündete sich der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Prinzenstraße 22 – und hielt die Löschmannschaften stundenlang in Atem.

WEITERE NACHRICHTEN

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Zugverkehr zum Flughafen: Es beginnt die nächste Tortur für die Reisenden

Demo gegen Gewalt gegen Frauen: „Jetzt ist die Zeit, laut zu werden“

Münchner Kreativquartier: Das große kleine Haus - ein Modell für die Zukunft

MÜNCHEN ERLESEN

Verdacht auf sexuellen Missbrauch : Ein Mädchen erzählt, ihr Vater fasse sie an – wie gehen die Behörden vor? Sexueller Missbrauch, Strafanzeige, danach ein Prozess? Ein Beispielfall – beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven – zeigt: Oft ist der Umgang mit einem ungeheuerlichen Verdacht gar nicht so einfach. SZ Plus Von Kathrin Aldenhoff ...

Arbeitszeit : „Vier Tage können in der Pflege funktionieren“ Vier Tage arbeiten bei gleichem Gehalt: Das Münchenstift testet ein neues Arbeitszeitmodell - offensichtlich mit Erfolg, wie Geschäftsführer Andreas Lackner ausführt. Von Catherine Hoffmann ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft in der Klassik : Diese jungen Stars kommen im April nach München Souverän auf Youtube und auf der Konzertbühne: die Cellistin Anastasia Kobekina, das junge Berliner Leonkoro Quartet und die japanischen Pianisten Cateen und Nobuyuki Tsujii sind in München zu erleben. Von Jutta Czeguhn ...

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