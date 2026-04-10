DER TAG IN MÜNCHEN

Dominik Krause bekommt einen neuen Namen Aus der Stadt verschwinden auch die letzten Spuren des Wahlkampfs – und der Gehörlosenverband findet für den künftigen Oberbürgermeister eine neue Gebärde.

Anschlag auf israelisches Restaurant erschüttert die Stadt Drei Einschläge an den Fenstern, der Staatsschutz ermittelt: Unbekannte haben das Restaurant „Eclipse“ in München angegriffen. Steht die Attacke in Zusammenhang mit einer Serie aus dem Umfeld der iranischen Revolutionsgarden?

LMU versetzt umstrittenen Professor Meyen vorzeitig in den Ruhestand Die Münchner Universität hat offenbar auf Michael Meyens langfristige Krankmeldungen reagiert. Ob der Wissenschaftler die Zwangspensionierung akzeptiert, bleibt offen – ebenso wie der Ausgang seiner Klagen gegen zwei Disziplinarverfahren (SZ Plus).

Die Kaffee-Nerds erobern München Neben großen Playern wie Dallmayr gibt es eine beachtliche Zahl kleinerer Röstereien in München. Ihre Preise sind hoch, der Geschmack außergewöhnlich. Warum München für Unternehmen wie Stray der perfekte Standort ist.

WEITERE NACHRICHTEN

Deutsche Bahn: Stellwerkdefekt hemmt Zugverkehr im Norden Münchens

Rechter Terror: Gericht vertagt Prozess um Falschaussagen zum OEZ-Anschlag

Lufthansa-Flugbegleiter streiken: 400 Ausfälle in München

MÜNCHEN ERLESEN

Tragische Familiengeschichte : Die unbekannte Seite des Entertainers Hugo Egon Balder Mit der Erotik-Show „Tutti Frutti“ und Comedy-Formaten wie „Genial daneben“ schrieb Hugo Egon Balder TV-Geschichte. Seine Familiengeschichte dagegen birgt tragische Aspekte, von denen der Fernsehmann selbst lange nichts wusste. SZ Plus Interview von Barbara Hordych ...

Traumberuf Walforscherin? : „Manchmal sitze ich am Strand und denke: Wahnsinn“ Meeresbiologin Fiona-Elaine Strasser arbeitet dort, wo andere Urlaub machen. Warum ihr Leben nicht immer so märchenhaft ist, wie es auf Instagram aussieht und wieso die größten Meeressäuger wie der gestrandete Buckelwal in der Ostsee Menschen so faszinieren. SZ Plus Von Philipp Crone ...

UNSER VERANSTALTUNGSTIPP

Social-Media-Star Sandrocap und Kabarettistin Teresa Reichl sind zu Gast beim MINDPOP-Festival der SZ. Lolografie, Simon Gehr

Wann ist ein Witz ein Witz?

Beim MINDPOP-Festival der Süddeutschen Zeitung in den Bavaria Studios sind am 9. Mai Kabarettistin Teresa Reichl und Social-Media-Star Sandrocap zu Gast. Sie diskutieren die Frage: Warum ist es heute so schwierig, gute Comedy zu machen? Weitere Infos und Tickets finden Sie hier.

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