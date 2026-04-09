DER TAG IN MÜNCHEN

Warum der Anschlag auf die Verdi-Demo in München nicht vergessen werden darf Nach 19 Verhandlungstagen haben im Prozess gegen den Attentäter Farhad N. alle Augenzeugen und Geschädigten ausgesagt. Ihre Schilderungen zeichnen ein Bild des Grauens – doch sie sind wichtig, um die Erinnerung lebendig zu halten (SZ Plus).

„Die kleinen Unternehmer, die werden es nicht durchhalten“ Busunternehmer oder Spediteure, Taxifahrer oder Fahrschulen – sie alle leiden massiv unter den gestiegenen Treibstoffpreisen. Denn oft lassen sich die Kosten nicht oder erst mit Verspätung an Kunden weitergeben.

Wenn er kam, hörte der Champagner kurz auf zu perlen Mario Adorf hat in der Stadt gelebt und sie durch Rollen wie in Kir Royal oder Rossini geprägt. Bei seinen Auftritten versetzte er die Münchner Gesellschaft immer wieder in Wallung. Eine Erinnerung.

Stimmen zum Tod von Mario Adorf: Ein großer Kollege, herzensguter Mensch und wahrer Freund

Neustart für ein Münchner Ausflugslokal Statt Hacker-Pschorr wird nun Augustiner-Helles ausgeschenkt: Auch sonst haben die neuen Betreiber im Gasthof Hinterbrühl einige Pläne.

Mit diesen Bussen kommen Münchner am besten in die Berge Wenn die Sonne scheint, zieht es die Menschen aus der Stadt zum Wandern in die Alpen oder zu Ausflugszielen wie Murnau. Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund hat für diese Sommersaison neue Angebote geschaffen. Ein Überblick.

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MÜNCHEN ERLESEN

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Lieferdienst Picnic : Der Langsamste wird der Erste sein Picnic hat andere Lieferdienste abgehängt und surrt jetzt auch durch München. Das Unternehmen setzt dabei nicht in erster Linie auf Tempo. Worauf es wirklich ankommt, wird bei einer Fahrt durch die Stadt deutlich. SZ Plus Von Michael Kläsgen ...

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Das italienische Restaurant Gufo in Giesing : Der überraschend andere Italiener Bezahlbare Gerichte mit ungewöhnlichem Dreh: Das Gufo in Giesing überzeugt mit italienischer Küche abseits des Bekannten. Von Schalotte di Cipolla ...

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