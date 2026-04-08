DER TAG IN MÜNCHEN

Wie es war, als München stillstand Seit dem Iran-Krieg haben sich Benzin und Diesel massiv verteuert. Vor 50 Jahren zwang eine ähnliche Situation, die Ölkrise, die Münchner zu harten Einschnitten: Heizungen blieben kalt, Straßen verwaist – und in Kellern entstanden Mini‑Reaktoren. (SZ Plus)

„Ernstzunehmende prognostische Risiken sind da“ Wie tickt der Mann, der seine Nachbarin mehrfach betäubt und vergewaltigt haben soll – und sollte er auch nach einer Haftstrafe in Sicherungsverwahrung bleiben? Was ein forensischer Gutachter bei seiner Untersuchung festgestellt hat. (SZ Plus)

Kein Stellplatz frei – und trotzdem zur Kasse gebeten Wer zu lange auf dem Tierpark-Parkplatz P2 nach einem freien Stellplatz sucht, für den kann es teuer werden. Selbst wenn die Suche vergeblich war. Und auch Betrüger haben sich den Platz ohne Betreuungspersonal offenbar bereits zunutze gemacht.

Mensch und Tier in einem Grab? Das könnte in München bald erlaubt sein Bisher sind gemeinsame Bestattungen nur an wenigen Orten in Deutschland möglich. Nun wird geprüft, ob das ein Modell für die Stadt sein kann – wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind. (SZ Plus)

Illegale Habeck-Projektion am Siegestor: Grüne müssen Bußgeld bezahlen Eine Stunde lang war der damalige Kanzlerkandidat der Partei auf der Fassade zu sehen – eine Genehmigung gab es dafür nicht. Wie hoch die Strafe nun ausfällt.

WEITERE NACHRICHTEN

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Prozess vor dem Münchner Amtsgericht: Wenn der Dekohase seinen Kopf verliert

Love-Scamming: Münchner Rentner zahlt aus Liebe Zehntausende Euro an Betrügerin

Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr: Streiks in Werkstätten von U-Bahn, Bus und Tram

MÜNCHEN ERLESEN

Mensa-Club : „Die meisten finden es nicht so toll, wenn jemand anderes schlauer ist“ Wer hochbegabt ist wie Claudia Preis, wird schnell als arrogant abgestempelt. Seit Kurzem ist die Münchnerin Mitglied im weltweiten Mensa-Verein – und erklärt, was die Superschlauen mit Schnauzbartträgern gemeinsam haben. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

Geheimes Hausarchiv der Wittelsbacher : Er hütet die Tagebücher des Märchenkönigs und Sisis Ehevertrag Das Geheime Hausarchiv der Wittelsbacher in München ist sagenumwoben. Wer dessen Chef Gerhard Immler besucht, erhält eine Antwort auf die ewig nervenden Fragen zum Tod Ludwigs II. SZ Plus Von Sebastian Beck ...

UNSER VERANSTALTUNGSTIPP

Özden Terli, Linn Schütze und Tobias Krell sind zu Gast beim MINDPOP-Festival der SZ. Torsten Silz/ZDF, Christoph Köstlin, Hans-Florian Hopfner

Festival für kluge Gedanken Am 8. und 9. Mai veranstaltet die Süddeutsche Zeitung das erste Mal das MINDPOP-Festival – mit Talks, Interviews und Gesprächen für alle, die mehr wissen, mehr fühlen und mehr verstehen wollen. Zu Gast in den Bavaria Studios im Süden Münchens sind u.a. ZDF-Meteorologe Özden Terli, Podcasterin Linn Schütze („Mord auf Ex“, „Die Jägerin“) und Fernsehmoderator Tobias Krell. Weitere Infos und Tickets hier.

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