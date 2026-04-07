DER TAG IN MÜNCHEN

Weshalb eine Tunnel-Baustelle die ganze Stammstrecke lahmlegt Tonnenschweres Puzzle unter Tage, luftverschmutzender Staub und andere Herausforderungen: Am S-Bahnhof Isartor müssen die uralten Weichen erneuert werden – was sich einfacher anhört, als es ist.

Wenn nicht nur ein Laden schließt, sondern das Herz eines Viertels verloren geht Bei Herta Tausch konnte man jahrzehntelang nicht bloß Brezn und frisches Gemüse kaufen; man konnte dort auch seine Sorgen und Wünsche lassen. Über das Ende eines besonderen Ortes und eine Händlerin mit Bundesverdienstkreuz. (SZ Plus)

„Die Sprache ist die wichtigste Waffe des Polizisten“ 33 Jahre Pressesprecher, zunächst beim Bundesgrenzschutz, dann bei der Bundespolizei: Jetzt hat Wolfgang Hauner aufgehört und erinnert sich – auch an seine Zeit als Vizepräsident beim TSV 1860 München.

Die Jagd auf Karten für Wagners „Ring“ und „Tannhäuser“ mit Jonas Kaufmann hat begonnen 16 Stunden Wagners „Ring“ in einer einzigen Woche, Jonas Kaufmanns Hausdebüt als „Tannhäuser“ und dann noch das München-Comeback von Anna Netrebko: Warum es sich lohnt, den Bestellzettel für die nächste Saison an der Bayerischen Staatsoper bald auszufüllen.

„Wir sind überzeugt, dass der Eigentümer auf Zeit spielt“ Den 1. April 2026 hatte sich der Bauherr selbst als Frist gegeben: für den Beginn des Wiederaufbaus des Uhrmacherhäusls in Giesing. Doch seit dem illegalen Abriss rottet die Fläche vor sich hin. Anwohner und Aktivisten schwanken zwischen Hoffnung und Resignation.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizeieinsatz in der Müllerstraße: Mann nach Schlägerei vor Bar im Koma

Verspätung für 98 Züge: Mann zieht Notbremse im ICE – eine Stunde Stillstand

Illegales Autorennen: Mit 170 Kilometern pro Stunde über die Ingolstädter Straße

Obergiesing: Vier Löwen-Fans nach Graffiti-Schmierereien festgenommen

Großeinsatz am Königsplatz: 18-Jähriger mit Schreckschusspistole in der U-Bahn

MÜNCHEN ERLESEN

Eisbach-Chronologie : Das Katz-und-Maus-Spiel an der Welle Seit Ende Oktober ist die Welle am Münchner Eisbach nach einer Flussreinigung verschwunden. Surfer und Behörden wollen sie wiederbeleben. Aber wie? Was bisher geschah – und worüber besonders heftig gestritten wurde. Von René Hofmann ...

Lebensgefühl : Was ist mit dem Münchner Grant passiert? Die Kassiererin lächelt, der Kranführer plaudert mit den Nachbarn: Schon lange hat der Autor keine Erfahrungen mehr mit der stadttypischen Übellaunigkeit gemacht. Das war doch früher anders. SZ Plus Glosse von Joachim Käppner ...

UNSER GASTROTIPP

SZ Magazin Essen und Trinken : 15 richtig gute und bezahlbare Restaurants in München Die Gastro-Expertinnen der München-Redaktion der SZ haben entschieden: Diese 15 Lokale lohnen sich derzeit besonders. Vom Wirtshaus mit Japan-Vibes über den trubeligen Streetfood-Mexikaner bis zum Italiener mit den besten Spaghetti der Stadt. SZ Plus Von Astrid Becker, Kathrin Hollmer, Jacqueline Lang und Sarah Maderer ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg