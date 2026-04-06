DER TAG IN MÜNCHEN

„Man kann den Mietstopp sozial gerecht und sozialverträglich aufheben“ Wie soll man günstige Wohnungen bauen, renovieren und auch noch Klimaneutralität erreichen? Mit dieser schwierigen Frage beschäftigen sich Jörg Franzen und Gabriele Meier. Die beiden komplettieren seit kurzem die Spitze der städtischen Tochtergesellschaft Münchner Wohnen (MW). (SZ Plus)

Zum Grillen in den Westpark Nach grauen Wochen lockt die Sonnenwärme die Menschen zu einem Ausflug ins Grüne, um den Start in die Freiluftsaison mit Kind und Kegel endlich gebührend zu feiern.

Warum das Surfen verboten bleibt, aber zeitweise möglich ist Die Surfwelle am Eisbach sorgt über das Osterwochenende erneut für Wirbel: Mal ist sie da, mal nicht. Was hinter dem Auf und Ab steckt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Kardinal Marx kritisiert Pentagonchef Hegseth: „Schamlose Gotteslästerung“

Verkehrsdelikte: Koksender Porschefahrer flüchtet vor der Polizei

Bogenhausen: Streit in einer Bar eskaliert: Mann durch Glas schwer verletzt

MÜNCHEN ERLESEN

Grammy-Gewinner Christopher Cross auf Deutschland-Tour : „Es ist beschämend, gerade US-Amerikaner zu sein“ Christopher Cross gewann fünf Grammys und einen Oscar. Dann wurde es still um ihn. Wie erklärt sich der US-Songwriter, dass die junge Generation ihn und das seltsame Genre „Yacht Rock“ auf einmal wieder feiert? SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

Bestiarium – Von Tieren und Menschen : Vier Pfoten für ein Halleluja Rainer Maria Schießler ist katholischer Pfarrer in München und mag es unkonventionell. Er segnet Klohäusl und Kneipen, teilt sein Leben mit einer Frau – und lädt Tiere zum Gottesdienst. SZ Plus Von Claudia Fromme ...

UNSER FREIZEITTIPP

Leucht- und Musik-Show in München : Tausend Drohnen tanzen zur Musik „DroneArt“ ist die bisher größte Show dieser neuen Kunstform in München: 1000 Mini-Hubschrauber fliegen in Formation über der Galopprennbahn Riem zur klassischen Musik eines Streichquartetts. Von Michael Zirnstein ...

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