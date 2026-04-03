DER TAG IN MÜNCHEN

Elf Orte, die gerne wiederauferstehen können Bei Gerti in der Schoppenstube singen. Im Floriansmühlbad abkühlen. Oder sich etwas beim Hertie gönnen: Diese elf Münchner Orte hätten wir gerne zurück, wie sie einst mal waren.

„Am Gasteig muss die Reißleine gezogen werden“ Bergson-Architekt Markus Stenger fordert für Münchens Kulturbaustellen einen radikalen Neuanfang und fragt: Wie zeitgemäß ist ein Haus nur für klassische Konzerte? Was er anders machen würde und wie „bayerisches Testosteron“ dem Umbau schadet (SZ Plus).

Warum Münchner Christen werden Während den Kirchen die Menschen in Scharen davonlaufen, lassen sich neuerdings mehr Erwachsene taufen. Im Erzbistum München und Freising wollen in der Osternacht so viele katholisch werden, dass dafür der Platz im Liebfrauendom nicht ausreicht.

Münchner Brandanschläge: Gibt es eine neue Spur nach einer Razzia in Berlin? Polizei und Verfassungsschutz haben Hinweise darauf, dass ein überregionales Netzwerk sogenannter Anarcho-Primitivisten hinter Angriffen auf die kritische Infrastruktur steckt. Warum die Ermittlungen dennoch so schwierig sind (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Antisemitismus: Judenfeindliche Drohungen gegen Münchner Modegeschäft

Großeinsatz der Polizei: Munitionsfund in einer Ismaninger Wohnung

Altstadt: Polizei nimmt drei mutmaßliche Ladendiebe fest

MÜNCHEN ERLESEN

Syrer über Rückführungspläne : „Es fühlt sich an, als hätte ein Erdbeben unseren Boden erschüttert“ 80 Prozent der Syrerinnen und Syrer sollen innerhalb von drei Jahren zurückkehren. Sechs von ihnen erzählen, was die Aussage des Bundeskanzlers in ihnen ausgelöst hat – und für wen eine Rückkehr sogar tödlich sein könnte. SZ Plus Von Mohamad Alkhalaf und Martina Scherf ...

Batic, Leitmayr und ihre letzte Leiche : Sterne des Südens Batic und Leitmayr haben 35 Jahre lang im „Tatort“ die Leichen aus den Tiefen und Untiefen dieser Stadt gezerrt. München leuchtet? Unbedingt, aber bei ihnen durfte es auch mal richtig schattig sein. Jetzt gehen sie in Rente: Na dann, servus. SZ Plus Von Holger Gertz ...

UNSER GASTROTIPP

Artemis-2-Mission der Nasa : Wo in München der Mond zum Greifen nah ist Wer sich für den Erdtrabanten interessiert, kann an vielen Orten überraschende und spannende Entdeckungen machen – selbst direkt vor dem Rathaus. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

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