DER TAG IN MÜNCHEN

Die Akte Eisbach Nach dem tödlichen Unfall einer 33-Jährigen ließ die Stadt die Surfer monatelang beobachten. Der SZ liegen 450 Seiten Protokolle vor. Sie zeigen, wie akribisch die Kontrolleure vorgingen – und dass es häufiger als bislang bekannt zu schweren Verletzungen kommt. (SZ Plus, Exklusiv)

Warum auf der Auer Dult kein Platz für Bier aus der Au ist Benjamin Saller betreibt als „BrewsLi“ eine kleine Brauerei in dem Münchner Stadtviertel und ärgert sich, weil seine Bewerbung abgelehnt wurde. Was Wirtschaftsreferent Scharpf dem entgegenhält – und wie es anderen Konkurrenten erging.

Warum große Sportmarken wie Adidas verstärkt in Münchens Innenstadt drängen Einstige Institutionen wie Sport Scheck sind weg, dafür kommen immer mehr Markenstores. Wie der Sporthandel sich gerade wandelt – und ein Traditionsgeschäft der Entwicklung trotzt. (SZ Plus)

Der Zaun, an dem Sophie Scholl stand Im Zweiten Weltkrieg verabschiedet die Münchnerin am Ostbahnhof einige ihrer Mitstreiter der Weißen Rose, die an die Ostfront müssen. Teile des Zauns, an dem die Szene spielte, werden nun für Erinnerungsorte verliehen.

WEITERE NACHRICHTEN

Premiere „Himmel, Herrgott, Sakrament“: „Diese Serie ist ein Blick in die Zukunft der Kirche“

Kriminalpolizei: Überfall in den eigenen vier Wänden

Wasserverluste in Oberschleißheim: Jeden Tag versickert ein ganzes Schwimmbecken

MÜNCHEN ERLESEN

Exil-Iraner in München : „Bei diesem Krieg geht es nicht um Menschenrechte, sondern um geopolitische Interessen“ Der Krieg in ihrem Heimatland wühlt auch iranisch-stämmige Menschen in München auf. Vier Stimmen aus zwei Generationen erzählen, wie sie auf den Konflikt blicken. Und was ihre Hoffnungen sind. Von Tobias Würtz ...

Verkehr : „Ich würde ja gerne S-Bahn fahren, aber ...“ Unpünktlich, umständlich und draußen auf dem Land sowieso keine Option: Die SZ hat Menschen im Münchner Umland gefragt, was es bräuchte, um öfter die S-Bahn zu nutzen. Eine Erkundungstour zwischen Frust und Bequemlichkeit. SZ Plus Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

UNSER FREIZEITTIPP

Osterangebote in München und Umgebung : Von der Hasensuche im Tierpark bis zur Eierjagd in Freilichtmuseen Ausflüge in Freilichtmuseen, Holzhasen zählen im Tierpark, Oarwoagln und Ostersträuße gestalten: unsere Tipps für abwechslungsreiche Osterfeiertage in München und Umgebung. Von Lena Matuschik ...

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