DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Das mysteriöse Verschwinden einer 40-Millionen-Euro-Urkunde Der Verkauf des Modehauses in der Fußgängerzone stockt seit Monaten – offenbar weil eine Bank den Grundschuldbrief nicht mehr findet. Und die Belastung auf der Immobilie ist noch größer.

Bauarbeiten auf der Stammstrecke bremsen Pendler aus Wer die Innenstadt durchqueren will, muss sich in den Osterferien Alternativen zur S-Bahn suchen. Auch im Regionalverkehr gibt es Einschränkungen – und auf den Straßen wird es voll.

Mann will Streit unter Jugendlichen schlichten – sie treten ihn bis zur Bewusstlosigkeit Erst als der 41-Jährige schwer verletzt am Boden liegt, lassen die Täter von ihm ab. Die Polizei kann zwei Verdächtige festnehmen und ermittelt wegen versuchter Tötung.

Endlich wieder Schanigärten – „das wird der Horror“ Im April startet die Schanigartensaison und für Betreiber damit auch eine ungewisse Zeit: Jeden Moment kann es zu Ärger mit Anwohnern kommen. Wo die Situation aufgeheizt ist – und wo entspannt.

Der neue Dachsportplatz – seit Jahren gesperrt Auf dem Dach Fußball und Basketball spielen, das war der Traum bei der Erweiterung des Asam-Gymnasiums. Doch Sportunterricht ist dort undenkbar. Der Schulleiter spricht von „Baupfusch“ – und macht der Stadt Vorwürfe.

WEITERE NACHRICHTEN

Solln: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus – Feuerwehr fünf Stunden im Einsatz

Auf „Freigeistin“-Tour in München: Sarah Connor flutet die Olympiahalle mit Sex und Liebe (SZ Plus)

Staatsanwaltschaft ermittelt: Jérôme Boateng beim Autofahren trotz Fahrverbots erwischt

Trudering: Polizei findet Einbrecher unter dem Bett – und Beute im Wert von mehr als 100 000 Euro

MÜNCHEN ERLESEN

Zum Tod von Karsten Wettberg : Ein unsterblicher Löwe Er gab dem TSV 1860 die Selbstachtung zurück: Karsten Wettberg war sein Leben lang Sechzig-Fan. Als Trainer weckte er in kurzer Zeit große Emotionen in Giesing – und beeindruckte auch ohne Klamotten. SZ Plus Nachruf von Gerhard Fischer ...

Gedächtnistraining : „Die meisten lernen viel zu lange“ Wir lernen falsch, sagt Anja Busse. Die Gedächtnistrainerin meint das Pauken in der Schule. Über den Sinn von Hausaufgaben, uralte Lerntechniken, die Spaß machen, und die Frage, warum wir uns Bilder so gut merken können. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

UNSER FREIZEITTIPP

Mitmach-Ausstellung „Iss was?!“ im Kindermuseum : Vom Riechen, Essen und Schmecken Die neue Mitmach-Ausstellung „Iss was?!“ bietet eine Entdeckungsreise zum Thema Ernährung: Die jungen Besucher erfahren, woher die Lebensmittel kommen, was in ihnen steckt und warum die Nase und die Zunge für den Geschmack so wichtig sind. Von Barbara Hordych ...

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