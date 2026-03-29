DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Wir werden mit Kokain geflutet“ In der Gastro, beim Feiern, unter Studierenden – Koks ist laut Experten die Droge Nummer eins in der Stadt. Die Mengen werden immer größer, der Stoff immer reiner. Damit steigt auch die Zahl der Kokain-Toten. Und der Umgang in der Szene wird rauer und gefährlicher (SZ Plus).

„Ich kenne selbst so viele Frauen, die betroffen sind“ 5000 Menschen versammeln sich auf dem Königplatz, um Solidarität mit Collien Fernandes zu demonstrieren. Ihre zentrale Forderung lautet: Gewalt gegen Frauen solle konsequenter bestraft werden.

Wie die Polizei die Sicherheit am Hauptbahnhof erhöhen will Für das Kontroll-Wochenende wurde eigens ein Waffenverbot erlassen. Zu größeren Einsätzen aber kommt es nicht.

„Für kein kreatives Hobby muss man weniger können als hierfür“ Kopf ausschalten beim Lego-Bauen: In München gibt es nun einen Laden, in dem erwachsene Fans der bunten Steine Hunderte verschiedene Sets zusammenbasteln können – ohne sie zu kaufen. Geld kostet der Spaß trotzdem (SZ Plus).

Katharina Schulze und Cathy Hummels – ein „Perfect Match“ Im Alten Simpl sind zwei höchst unterschiedliche Frauen aufeinandergetroffen. Dabei herausgekommen ist ein unterhaltsames Gespräch über Mode, Frausein – und dann doch auch Politik.

WEITERE NACHRICHTEN

Kriminalität in München: Razzia gegen Kinderpornografie: Polizei durchsucht 14 Wohnungen

SZ Gute Werke: Kinderkonzert mit Simon Rattle: Immerhin im Musikmärchen gewinnt das Gute

MÜNCHEN ERLESEN

Rehabilitation in der JVA-Straubing : Spaziergang mit einem Schwerverbrecher Ein Bummel durch die Stadt, ein Besuch im Museum und zum Schluss ein Döner – und das mit Vergewaltigern und Mafiabossen. Damit sie das Leben in Freiheit nicht verlernen. Ein Besuch beim Vorführdienst der JVA Straubing. SZ Plus Von Niklas Schneider ...

Segelreise nach der Schule : Mit null Ahnung um die Welt Fünf Jahre waren Tim Hund und Vincent Goymann auf den Weltmeeren unterwegs. Nun präsentieren sie einen Film, erklären, wie man sich wieder ans Landleben gewöhnt und wann sie das einzige Mal richtig Angst hatten. SZ Plus Von Martina Scherf ...

UNSER GASTROTIPP

Café Mirin : Ein neues, altes Wohnzimmer Im ehemaligen Lagerhaus in Untergiesing ist ein neues Café eingezogen. Ein Glück, dass die schönen Räumlichkeiten nun wieder genutzt werden – jetzt mit „Specialty Coffee“ statt Craft-Beer. Von Berit Kruse ...

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