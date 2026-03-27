DER TAG IN MÜNCHEN

Essay: Platz da, ihr Alten! München hat bewusst jung gewählt Dominik Krause stürzt OB-Routinier Dieter Reiter, und was fällt Markus Söder dazu ein: Der Junge wird schon noch reifen. Ein Lehrstück über die Jungen und die Alten in der Politik.

Zehn Millionen Euro für eine Brücke – muss das sein? München plant am Giesinger Berg einen Übergang für Fußgänger und Radfahrer. Doch wegen der Haushaltslage wird nun über abgespeckte Versionen nachgedacht (SZ Plus).

Angst vor der Ruine – Sondersitzung wegen der Sanierung des Gasteigs Der anstehende Umbau des Kulturzentrums spaltet die Meinungen: Die Verantwortlichen laden schon zur Wiedereröffnung ein – doch der Bezirksausschuss hat etliche Zweifel am Hunderte Millionen Euro teuren Projekt.

„Ich möchte einfach in Ruhe meine Arbeit machen und dass die Schikanen aufhören“ Inwieweit waren die Kündigungen einer Oberärztin am TU-Sportcampus rechtens? Die Frau hatte ihrem Chef einen tätlichen Angriff vorgeworfen. Das Landesarbeitsgericht sucht nach Wahrheit in einem in vielfacher Hinsicht verfahrenen und komplizierten Fall.

Gericht spricht JVA-Mitarbeiter von Vorwurf der Misshandlung frei Die beiden Männer sollen laut Anklage auf eine gefesselte und nackte Gefangene eingetreten haben – doch der Richter sagt, vieles sei in diesem Fall „im Unklaren geblieben“.

WEITERE NACHRICHTEN

Auf Abschiedstournee: Howard Carpendale sagt adieu und kündigt sein Comeback in München an (SZ Plus)

Antisemitismus auf Telegram: Mutmaßlicher Holocaust-Leugner aus Tutzing angeklagt

Neuhausen: 36-Jährige verfolgt Handydiebe – mit Baby auf dem Arm

Surfen: Münchner Eisbachwelle wieder verschwunden

MÜNCHEN ERLESEN

Premiere von letztem Batic/Leitmayr-Tatort : Da geht gerade eine TV-Ära zu Ende Nach 35 Jahren als Ermittlerduo beim Münchner „Tatort“ läuft am Ostermontag nun die letzte Folge mit Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl. Bei der Premiere gibt es großen Besuch und große Worte – und eine unheimliche Begegnung auf der Herren-Toilette. SZ Plus Von Thomas Becker ...

Kritik an Honorarkürzungen : „Es ist zu kurz gedacht, an psychotherapeutischer Behandlung zu sparen“ Susanne Berwanger ist Verhaltenstherapeutin und kämpft wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen gegen die Honorarkürzungen. Warum ein Stundenlohn von 120 Euro nicht viel ist und wieso es sich mehrfach rentiert, in Gesundheit zu investieren. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

UNSER KULTURTIPP

Münchner Ausstellung „Haar – Macht – Lust“ : Love is in the Hair Eine Ausstellung in der Münchner Kunsthalle führt durch einige Jahrtausende Kunst- und Kulturgeschichte der Menschheit und zeigt: Das Faszinosum Haare ist noch lange nicht auserzählt. SZ Plus Von Evelyn Vogel ...

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