DER TAG IN MÜNCHEN

Warum Serien anders besetzt werden als Kinofilme Daniela Tolkien hat den Cast für „Fack ju Göhte“, „Kanu des Manitu“ oder „Der Pass“ ausgesucht. Ein Gespräch darüber, welche Rollen am schwersten zu besetzen sind, warum Netflix und andere ihren Job schwieriger machen und woran man einen guten Film erkennt. (SZ Plus)

Diese Probleme muss die Politik in München dringend lösen Mehr Radwege, schwierige Sparmaßnahmen und bezahlbare Mieten: Welche Themen der neue grüne OB und die nächste Rathauskoalition schnell angehen sollten. (SZ Plus)

Plötzlich ist die Eisbachwelle zurück Kurz nach der Wahl von Dominik Krause zum Münchner Oberbürgermeister baut sich die berühmte Surfwelle am Englischen Garten plötzlich wieder auf. Ein spontanes Naturwunder – oder will da jemand den Neuen im Rathaus testen? (SZ Plus)

Pfarrer soll Jugendliche nach Oktoberfestbesuch missbraucht haben Laut Staatsanwaltschaft nutzte der katholische Seelsorger das Vertrauen der Opfer aus, die gerade ihre Väter verloren hatten, und vergriff sich an ihnen. Mehr als 20 Jahre nach den mutmaßlichen Taten sitzt er jetzt auf der Anklagebank.

Warum Google den Münchnern Schatten spendet 50 zusätzliche Bäume will die Stadt im Arnulfpark pflanzen, der US-Konzern bezahlt 30 davon. So soll der Aufenthalt an heißen Sommertagen angenehmer werden. Doch das Ziel des grünen Bald-Oberbürgermeister geht weit darüber hinaus.

WEITERE NACHRICHTEN

Immobilien: Mehr als 220 Büros – gebaut und vermietet von der Kirche

Münchner Kriminalpolizei: Tatverdächtige und mögliche Beute gefunden – aber wo geschah die Tat?

Sanierung der Bahnhöfe: Monatelange Sperrungen auf den Linien U3 und U6

Betrugsmasche: Vorsicht bei dieser SMS, die angeblich vom KVR kommt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Podcast „Hey München“ : Welche Pläne hat der neue OB Dominik Krause für München? Erstmals hat die Stadt einen grünen Oberbürgermeister gewählt. Wie sich die Politik durch das Ergebnis verändert. Von Anna-Maria Salmen ...

Wrestling als Hobby : Blut, Schweiß und ganz harte Jungs In einem ehemaligen Erdinger Supermarkt trainieren junge Männer und inzwischen sogar Kinder, sich gegenseitig theatralisch zu verprügeln. Was treibt sie an? Ein Besuch in einer Welt zwischen Sport, Show und Schmerzgrenze. SZ Plus Von Lisa Marie Wimmer und Sebastian Gabriel (Fotos) ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Jidai 794 : Essen, sehen und gesehen werden im Szenetreff Das neue, große Restaurant am Lenbachplatz hat alles, was man in München so braucht, um zu schillern: roter Teppich, das richtige Setting für Influencer und eine ambitionierte Küche von Softshell Crab, Hummer bis Wagyu-Roll-Sushi. So schmeckt es dort. Von Rosa Marín ...

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