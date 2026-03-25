DER TAG MÜNCHEN

Warum Dominik Krause jetzt schon mit „Herr Oberbürgermeister“ angesprochen wird In Vertretung des erkrankten Dieter Reiter leitet der künftige OB die Vollversammlung des Stadtrats. Da kommen die Politiker bei der Anrede schon mal ins Stocken. Und die Grünen haben sich Demut auf die Tagesordnung geschrieben (SZ Plus).

Abgewählter OB Dieter Reiter äußert sich zu Erkrankung Reiter leidet nach eigenen Angaben an einer Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Unmittelbar nach der Wahl habe er sich in Behandlung begeben.

Alle Wahlziele verfehlt – wird die Münchner CSU jetzt liberaler? Zwar muss der gescheiterte OB-Kandidat Clemens Baumgärtner für sein Plädoyer für eine grün-schwarze Koalition harte Kritik einstecken. In der Parteiführung wird aber auch registriert, dass der konservative Kurs nicht zum Erfolg führt (SZ Plus).

„Wir produzieren bereits Drohnen – an einem geheimen Ort in Bayern“ Der Münchner Hersteller von Drohnen Helsing will stark expandieren. Deutschlandchef Wolfgang Gammel erklärt, weshalb der Standort in Hallbergmoos für ihn ein Sechser im Lotto ist und warum sich Ethik und Rüstung nicht ausschließen (SZ Plus).

Hunderte Kilogramm Koks: Fahnder zerschlagen Drogen-„Firma“ Die Bande soll wie ein Unternehmen organisiert sein und Millionen Euro umgesetzt haben. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Männer – darunter der mutmaßliche Koordinator für den Verkauf in München. Gegen einen dritten wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

München will die Leichtathletik-WM ausrichten Die Chancen auf die Ausrichtung in den Jahren 2029 oder 2031 stehen gut. Die WM dürfte zudem die Olympia-Bewerbung der Stadt unterstützen. Doch Kritiker warnen vor hohen Kosten.

WEITERE NACHRICHTEN

Kleiner bauen als geplant am Rotkreuzplatz: Das Galeria-Kaufhaus muss schrumpfen

Kulturpolitik: Was bedeutet das Sparpaket für die Münchner Kammerspiele? (SZ Plus)

Bezirksausschuss Au-Haidhausen: Weißenburger Straße soll dauerhaft Fußgängerzone werden

Innenstadt: Lange Shopping-Nacht in München

Gaststätte in Haidhausen: Unionsbräu bleibt weitere Jahre verwaist

MÜNCHEN ERLESEN

Schriftstellerin Dana Grigorcea im Gespräch : „Kunst öffnet das Tor zur Freiheit“ Die Schriftstellerin Dana Grigorcea kreist nicht nur in ihren Büchern um die Freiheit, sie kuratiert auch das nächste Literaturfest München zum Thema. Ein Gespräch über Heroismus in politischen Kämpfen – und die Freiheit in der Literatur und der Liebe. SZ Plus Interview von Antje Weber ...

Ungewöhnlicher Sport im Hirschgarten : Armdrücken wie einst Sylvester Stallone In den Achtzigern machte „Sly“ Stallone Armwrestling populär, auch in München wird das archaische Kräftemessen zelebriert. Besuch bei den Bavarian Grizzlies, wo der stärkste Athlet im Rollstuhl sitzt. SZ Plus Von Thomas Becker ...

UNSER GASTROTIPP

Erstes Halal-Food-Festival in München : 30 Essensstände für die Völkerverständigung Food-Festival-Organisator Muhammed El-Metnawi über den Zeitpunkt des Fests, welche Veranstaltungen folgen sollen und Befürchtungen von Kritikern. SZ Plus Interview von Jacqueline Lang ...

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