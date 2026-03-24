DIE OB-STICHWAHL IN MÜNCHEN

Münchner SPD sortiert sich neu Das Oberbürgermeisteramt krachend verloren, im Stadtrat geschwächt: Bei einem ersten Treffen nach der Abwahl von Dieter Reiter sollen viel Wut und Frust geäußert worden sein. Doch dann geht es auch um die Zukunft der SPD in München.

Was Menschen, die München besser machen, vom neuen Oberbürgermeister erwarten Die vielen Engagierten fürs Wohnen, in Klimaschutz, Kultur und Wirtschaft leisten einen großen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt. Wie bewerten sie die Wahl von Dominik Krause und was fordern sie?

Ohne Träume wird es nicht gehen Ist München als Lebensform noch zu retten? Es braucht eine Politik gegen die Wohnungsnot und gegen kulturelle Unbehaustheit. Immerhin ist der künftige Oberbürgermeister jung genug, eine Zukunft zu haben. (SZ Plus)

Wer wird Dominik Krauses grüne Stellvertreterin? Die Sondierungen beginnen, die Spekulationen auch: Wer künftig die Ämter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters besetzt, hängt mit den möglichen Koalitionen zusammen. Wer sich jetzt warmläuft. (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

„Auch Erwachsene müssen lernen, diesem Impuls zu widerstehen“ Nicole Pötter, Professorin für Grundlagen der Sozialen Arbeit, über die Fragen, was wirklich hinter dem ständigen Blick auf das Smartphone bei Jugendlichen steckt und wann Regeln am ehesten umgesetzt werden. (SZ Plus)

Jeden Tag ein neues Ärgernis für Menschen mit Behinderung Seit 22 Jahren werden die Münchner Bushaltestellen barrierefrei umgebaut, nicht einmal die Hälfte ist es. Bei der Tram hat das Umrüsten erst begonnen. Warum dauert das so lange? Und was bedeutet das für Betroffene?

Werden die „Armen Schulschwestern“ jetzt reich? Der Orden plant offenbar den Bau von rund 50 Wohnungen in einem früheren Kloster in Giesing – nur noch wenige davon müssen gefördert sein. Denkbar wäre auch der Verkauf an einen Investor.

Nach 20 Jahren hitziger Debatte: Jetzt wird auf dem Wiener Platz renoviert Die Holzbuden auf dem beliebten Platz in Haidhausen werden einer „Großreparatur“ unterzogen. Was dort geplant ist – und wo die Händler in der Zwischenzeit unterkommen. (SZ Plus)

Ein Kino für alle Drei Monate lang war das „Dings“ im ehemaligen Filmtheater Sendlinger Tor ein Spielplatz für Künstler und Happenings aller Arten. Die Betreiber sind vor der finalen Woche „superhappy“. Aber wie geht es danach weiter? (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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Reitturnier in Riem: Unbekannte quälen Ponys – Polizei hat jetzt eine Spur

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MÜNCHEN ERLESEN

Leben mit Behinderung : „Viele werden in Zuckerwatte gepackt“ Horst Kurzmann hat eine kognitive Beeinträchtigung und sitzt im Münchner Behindertenbeirat – wie schon sein Vater, ein Visionär der Inklusionsarbeit. Warum er noch immer unzufrieden ist und wovor er am meisten Angst hat. SZ Plus Von Leon Scheffold ...

„Selig“-Star Jan Plewka auf Kunst-und-Konzert-Tour : „Ich bin ein glücklicherer Mensch, seit ich male“ Auf seiner „Eine Art Solokonzert“ bringt der Sänger nicht nur zauberhafte Chansons mit, sondern auch 700 selbst gemalte Bilder. Die kann man ab 30 Euro erwerben und bekommt noch einen persönlichen Song dazu. Verkauft der „Selig“-Star sich zu billig? SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

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Spoken-Word-Szene : Die besten Poetry-Slams in München Was zeichnet die Poetry-Slam-Szene in München aus? Seit etwa 40 Jahren duellieren sich Poetinnen und Poeten auf der Bühne. Die besten Slams und ihre Besonderheiten – ein Überblick. Von Lena Matuschik ...

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