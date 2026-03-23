OB-STICHWAHL IN MÜNCHEN

Mit Grünen-Bashing ist in einer modernen Großstadt wie München nichts mehr zu holen Der Überraschungssieg des jungen Herausforderers über Oberbürgermeister Dieter Reiter hält einige schmerzliche Lehren für die SPD bereit – aber auch für Markus Söder und die CSU. (Kommentar, SZ Plus)

Was Dominik Krause vorhat – „Mir ist wichtig, dass wir schneller vorankommen“ Mehr Engagement beim Wohnungsbau, weniger Partei-Hickhack: Wie Dominik Krause der Aufbruchstimmung, die er im Wahlkampf erlebte, gerecht werden will, welche Städte er als Vorbild sieht und ob er auch als Oberbürgermeister auf einen Dienstwagen verzichten wird. (SZ Plus)

Nach der OB-Stichwahl: Wie es jetzt im Münchner Rathaus weitergeht

„Die SPD, auch in München, ist eine politisch entleerte Partei geworden“ Mehr als zwei Jahrzehnte lang war Christian Ude Oberbürgermeister von München. Er wirft seiner Partei vor, jedes Verständnis für die eigene Wählerschaft verloren zu haben – und rechnet mit seinem Nachfolger Dieter Reiter ab. (SZ Plus)

Warum die SPD-Dynastie in München endet Die Wahlniederlage von Oberbürgermeister Dieter Reiter ist der Tiefpunkt für eine Partei, die München in den vergangenen acht Jahrzehnten geprägt hat wie keine andere. Wie konnte es dazu kommen? (SZ Plus)

Verena Dietl reklamiert SPD-Führungsrolle für sich Nach der Wahl von Dominik Krause stellt sich die Frage, welche Koalition der neue Münchner OB von den Grünen schmiedet. Die bisherige SPD-Bürgermeisterin Verena Dietl sagt: „Ich ducke mich nicht weg.“

DER TAG IN MÜNCHEN

Zehn Millionen mehr Passagiere: Das plant die Lufthansa am Münchner Flughafen Die Fluggesellschaft will das von ihr mitbetriebene Terminal 2 erweitern. Wann der Anbau fertig sein soll und was das für Reisende bedeutet.

Wie Justiz und Polizei in München gegen Judenhass vorgehen Die Zahl antisemitischer Straftaten ist unverändert hoch. Bedroht werden jüdische Münchnerinnen und Münchner von mehreren Seiten. Viele fühlen sich nicht mehr sicher – und misstrauen den Schutzzusagen.

Das „Dings“ im Filmtheater Sendlinger Tor: ein Kino für alle Drei Monate lang war das „Dings“ im ehemaligen Filmtheater Sendlinger Tor ein Spielplatz für Künstler und Happenings aller Arten. Die Betreiber sind vor der finalen Woche „superhappy“. Aber wie geht es danach weiter?

Münchner Stadtsparkasse macht 48 Millionen Euro Gewinn Die erste Bilanz unter dem neuen Chef fällt gut aus: Die Stadtsparkasse bleibt für München ein Gewinnbringer. Wertpapiersparen liegt im Trend – und bald soll dafür noch ein neues Angebot starten.

WEITERE NACHRICHTEN

Mit 120 Kilometern pro Stunde durch die Stadt: Fahrer flieht vor Kontrolle

Kontrolle auf der Leopoldstraße: Polizei verhängt ein Dutzend Fahrverbote in einer Nacht

Fund an Friedhof: Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg werden gesprengt

Frühlingsbeginn im Olympiapark: München im Bann der Kirschblüte

MÜNCHEN ERLESEN

Verkehrswende ganz persönlich : Dieser Handwerker radelt zur Baustelle 22 000 Kilometer hat Michael du Bellier mit seinem E-Lastenfahrrad schon zurückgelegt – rein beruflich. Warum die Polizei den Elektromeister zweimal aufgehalten hat, er sich bei neuen Kunden manchmal unsicher fühlt und trotzdem lieber radelt als Auto fährt. SZ Plus Von Johanna Feckl und Johannes Simon ...

Zum Tod von Hermann Grub : Ein unerschütterlicher Optimist Er hatte eine Vision: Die Nord- und Südhälfte des Englischen Gartens in München wieder vereinen. Nun ist der Architekt Hermann Grub im Alter von 86 Jahren gestorben. Von Alfred Dürr ...

UNSER FREIZEITTIPP

Etablierte und kommende Stars in München : Eines der heißesten Jazz-Wochenenden des Jahres München steht eines der heißesten Jazz-Wochenenden des Jahres bevor. Erst mit Brad Mehldau und Theo Croker, dann mit den Sängerinnen Mica Millar, Enji und Hanna Sikasa. Von Oliver Hochkeppel ...

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