DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Reiter gegen Krause – was entscheidet die OB-Stichwahl, Frau Münch? Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch über den FC-Bayern-Faktor, die Bedeutung der CSU-Anhänger bei dem rot-grünen Duell und warum es für viele Wähler nicht darum geht, wen sie lieber im Amt sehen wollen (SZ Plus).

Enormer Anstieg sexueller Gewalt – und fast dreimal so viele Morde Insgesamt ist die Zahl der Straftaten in München im Jahr 2025 leicht gesunken. Doch gerade im Gewaltbereich sind die Zahlen alarmierend. Auch die Zahl politisch motivierter Taten steigt.

12 500 Euro für Heizkosten – und die Entschädigung lässt auf sich warten Über Jahre hinweg hat die städtische Wohngesellschaft ausgerechnet im Hasenbergl Nebenkosten falsch abgerechnet. Eine Mieterin musste sogar ihren Familienschmuck verkaufen. Nun passieren selbst bei der Rückzahlung offenkundig Fehler (SZ Plus).

Die Video-Befragung des Attentäters wird gezeigt An Tag 17 wird ein Ausschnitt der polizeilichen Vernehmung des Angeklagten abgespielt (SZ Plus). Über die Hintergründe der Tat erfährt man dadurch aber wenig, dafür über den Zustand des Attentäters. Die SZ dokumentiert jeden einzelnen Prozesstag.

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MÜNCHEN ERLESEN

Birdwatching : Die Frau der Vögel Unter dem Hashtag „birdwatching“ erlebt das Beobachten von Vögeln gerade einen Boom. Wer den Trend verstehen will, erkundet am besten mit Eva Schneider den Englischen Garten. Sie kennt Gesangsmantras, Gefahren und kleine Vögel, die laut sind wie ein Lkw. SZ Plus Von Johanna Feckl und Niklas Keller (Fotos) ...

Neue Sprecherin der Händler : Was tun gegen den Party-Wahnsinn auf dem Viktualienmarkt? Sabine Kroiß ist neue Vorsitzende der Standbetreiber. Auf sie kommen gewaltige Herausforderungen zu – nicht nur wegen des immer größeren Andrangs. Von Jacqueline Lang ...

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Frühstück im Ruta im Westend : Mehr als nur Borschtsch Im Ruta Bistro kann man am Wochenende auch brunchen. Vom eingelegten Gemüse bis zur Wurst ist hier vieles hausgemacht. Das Essen kommt herrlich unprätentiös daher – und doch kein bisschen langweilig. Von Sarah Maderer ...

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