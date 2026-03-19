DER TAG IN MÜNCHEN

„Die wenigsten wollen in einem Luxusauto protzen“ Christoph Zitzmann besitzt selbst Edelautos und organisiert Luxus-Touren. Ein Gespräch über den Unterschied zwischen Prahlen und Herzeigen, die Frage, warum Ferraris selten zerkratzt werden und immer mehr Champagner verschenkt wird. (SZ Plus)

Idyll oder Ideologie? Wie der Umbau der Augustenstraße ein Viertel spaltet Die Augustenstraße ist vielfältig und charmant, doch eine Flaniermeile ist sie nicht. Das soll sich durch massive Umbauarbeiten ändern – aber nicht alle glauben an die heile Welt in der Zukunft. (SZ Plus)

Was ist von der AfD im Münchner Stadtrat zu erwarten? Erstmals bildet die Partei eine Fraktion im Rathaus. Wofür die fünf Stadträte inhaltlich stehen.

Studentin nachts sexuell attackiert: Täter muss nach 15 Jahren ins Gefängnis Die junge Frau war auf dem Heimweg nach einem Nebenjob, als der 40-Jährige über sie herfiel. Wie der Fall aus dem Jahr 2011 aufgeklärt werden konnte – und warum die Richterin ein härteres Urteil fällt, als es die Staatsanwältin fordert.

WEITERE NACHRICHTEN

Urteil am Amtsgericht: Ex-Jugendtrainer vom TSV 1860 gesteht Missbrauch zweier Mädchen

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MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Podcast „Hey München“ : Mitspieler, Torjäger – und Drogendealer Ein Fußballspieler dealt mit Drogen und legt sich eine falsche Identität zu. Warum das für seinen Verein nun zum Problem werden könnte. Und: München kurz vor der Oberbürgermeister-Stichwahl. ...

Restaurantführer Gault & Millau : „Ich finde einen Verriss nicht mehr zeitgemäß“ 2026 fällt der Gault & Millau Deutschland aus. Verlegerin Hannah Fink-Eder, in deren Verlag er erschien, über Münchens gastronomische Defizite, den Sinn von Google-Bewertungen, und warum sie Kritik in der Gastronomie falsch findet. SZ Plus Interview von Astrid Becker ...

UNSER FREIZEITTIPP

Filmtage der Frankophonie in München : Parlez-vous français? Das Theatiner Kino zeigt eine Woche lang Filme aus der französischsprachigen Welt, es geht unter anderem in die Schweiz, nach Tunesien, Belgien oder Quebec. Von Josef Grübl ...

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