DER TAG IN MÜNCHEN

Wie geht es weiter in der Studentenstadt? Die schlimmen Zustände im größten Studierendenwohnheim der Stadt beschäftigen die Politik weiter. Die Bewohner selbst zeigen sich mit den bisherigen Ausbesserungen wenig zufrieden – und bemängeln vor allem fehlendes Mitspracherecht.

Der Kampf ums Münchner Rathaus wird turbulent Dominik Krause präsentiert ein Sofortprogramm mit sieben Versprechen und setzt einen Seitenhieb gegen den Amtsinhaber. Dieter Reiter zeigt sich in einem Interview reumütig und hat nun sogar Alt-OB Christian Ude hinter sich.

Was Münchnerinnen und Münchner zur OB-Stichwahl wissen sollten Wo kann man seine Stimme abgeben? Geht Briefwahl noch? Was ist, wenn man krank wird? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Der kleine Wahlgewinner strebt wieder in die Koalition Mit vier Vertretern zieht die Pro-Europapartei Volt erstmals in Fraktionsstärke in den Stadtrat ein. Sie möchte pragmatische Lösungen finden für die drängenden Probleme der Stadt. Doch mit wem?

Top-Torjäger soll kiloweise Drogen gedealt haben In seinem einen Leben schoss er Tore für einen Klub aus Haidhausen, in einem anderen war er mutmaßlich Teil eines internationalen Drogenrings: Der Fall eines 34-Jährigen wühlt den Münchner Amateurfußball auf – denn er könnte für den Verein schwerwiegende Folgen haben.

Was Eigentumswohnungen und Häuser in München derzeit kosten Erst stiegen die Immobilienpreise steil an, dann stürzten sie ab – und nun? Eine Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt bereitet Experten Sorgen. (SZ Plus)

Hier bekämpfen Ärzte die gefährlichsten Krankheitserreger In Schwabing gibt es eine von nur sieben Sonderisolierstationen in Deutschland. Wenn sie gebraucht werden, ist die Gefahr riesig – wegen des Klimawandels werden sie noch wichtiger. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Streik in München: Diese Busse und U-Bahnen fahren trotzdem

Münchner Amtsgericht: Erst wirft der Angeklagte Kusshände, dann gesteht er Zwangsprostitution (SZ Plus)

Münchner Stadtrat: FDP und Freie Wähler schließen sich zu Fraktion zusammen

MÜNCHEN ERLESEN

Dieter Reiter : Alarmstufe Rot Für Dieter Reiter war klar, dass allein sein Name für den Wahlsieg reicht. Jetzt muss er in der Stadt Rosen verteilen und hoffen, dass genug Münchner ihm die Sache mit dem FC Bayern verzeihen. Über einen Oberbürgermeister und die Hybris der Macht. SZ Plus Von Heiner Effern und Anna Hoben (Text) und Johannes Simon (Fotos) ...

Neuer Bildband : Sisis Familie: Biografien wie Shakespeare-Dramen Kein trockenes Geschichtswissen: Der Historiker und Dokumentarfilmer Bernhard Graf hat einen opulenten Bildband veröffentlicht, in dem er Sisis Angehörige durch Tagebücher und Briefe selbst zu Wort kommen lässt. SZ Plus Von Sabine Reithmaier ...

UNSER GASTROTIPP

Padme Hum im Schlachthofviertel : Fleischlos erleuchtet Das Padme Hum hat vegane asiatische Küche ins Schlachthofviertel gebracht. Die Optik stimmt, geschmacklich würde man sich ähnliche Sorgfalt wünschen. Von Rio Reis ...

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