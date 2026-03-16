DER TAG IN MÜNCHEN

Streik im Nahverkehr: München sogar an drei Tagen betroffen – auch zum FC-Bayern-Spiel Die Gewerkschaft Verdi ruft in dieser Woche zu Warnstreiks auf. In München werden wohl erneut ein Großteil der U-Bahnen, Straßenbahnen und zahlreiche Busse nicht fahren. Was derzeit bekannt ist.

Wirbel um Reiters Urlaub im Wahlkampf-Endspurt Münchens amtierender Oberbürgermeister nimmt sich in den Tagen vor der Stichwahl frei und absolviert zahlreiche Auftritte. Sein Herausforderer Dominik Krause vertritt ihn – und schon entsteht in den sozialen Medien ein Narrativ, das einen alltäglichen Vorgang in ein falsches Licht rückt (SZ Plus).

Warum die CSU jetzt für Dieter Reiter wirbt Im OB-Duell zwischen dem Grünen Dominik Krause und Dieter Reiter spricht die CSU eine Wahlempfehlung zugunsten des SPD-Amtsinhabers aus. Dahinter steckt politisches Kalkül, die Festlegung birgt aber auch Risiken (SZ Plus).

Die Linke als Größte – unter den Kleinen Die Partei hat ihr Ergebnis verdoppelt und zieht erstmals in Fraktionsstärke in den Stadtrat ein. Auf die Kritik von Grün-Rot an seinem harten Wahlkampf erwidert Parteichef Jagel: „Das müssen sie aushalten.“

Flughafen tagelang nicht per S-Bahn erreichbar Neue Weichen und ein neues Stellwerk sollen die S-Bahn in München zuverlässiger machen. Doch dafür sind Sperrungen nötig – auch auf der Stammstrecke. Wie Passagiere trotzdem ans Ziel kommen.

WEITERE NACHRICHTEN

Zwölf Taten in München: Polizei nimmt Einbrecherbande hoch – Hunderttausende Euro erbeutet

Obersendling: Bewaffnete Räuber überfallen Wettbüro – und erbeuten leere Kasse

MÜNCHEN ERLESEN

Bestiarium – Von Tieren und Menschen : Vier Pfoten für ein Halleluja Rainer Maria Schießler ist katholischer Pfarrer in München und mag es unkonventionell. Er segnet Klohäusl und Kneipen, teilt sein Leben mit einer Frau – und lädt Tiere zum Gottesdienst. SZ Plus Von Claudia Fromme ...

Ungewöhnlicher Lebensweg : Von der Münchner Kneipe zum dänischen Campingplatz Er hat die Band „La Brass Banda“ gemanagt, Eis verkauft und das Kultlokal Substanz geführt. Jetzt lebt er zufrieden in Dänemark. Wie der Schwabinger Fabian Rauecker sich immer wieder neu erfindet. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

UNSER GASTROTIPP

Herr Bartels : Familie Bartels bekommt Zuwachs Der Verwandtschaftsgrad ist unklar, fest steht: Herr Bartels soll die Weiterentwicklung vom Frau Bartels sein, ein wenig moderner, etwas weniger alternativ – und mit Cocktail-Kreationen, die neugierig machen. Von Emily Joy Neumann ...

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