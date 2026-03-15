DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Jetzt wird’s eng – Reiter holt die Rosen raus Münchens Oberbürgermeister muss um seine Wiederwahl bangen. Vor der Stichwahl hat sich der SPD-Politiker zwei Wochen Urlaub genommen, um Vertrauen zurückzugewinnen, das er zuletzt durch die FC-Bayern-Affäre verlor (SZ Plus).

45 000 Menschen feiern den St. Patrick’s Day Bei der großen Parade färbt sich die Münchner Innenstadt an diesem Sonntag grün. Tausende kommen und feiern am Gedenktag des irischen Nationalheiligen. Die heimlichen Stars sind ganz spezielle Vierbeiner.

Brandanschläge in und um München: Anklage gegen 32-Jährigen erhoben Der Beschuldigte soll an drei Taten einer seit Jahren anhaltenden Serie beteiligt gewesen sein. Offen bleibt, wer hinter diesen und weiteren Attacken auf Infrastruktur-Einrichtungen steckt.

„Katzis sind halt super, Nazis sind scheiße“ Auf dem Geschwister-Scholl-Platz demonstrieren mehrere Tausend Menschen. Ihre Forderung: Politische Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem oder als Verdachtsfall eingestuft werden, sollen gerichtlich überprüft werden.

Fünf Stunden Liebe, Lärm und Glitzer: So klingt München Beim „Sound of Munich Now“ im Feierwerk tanzt und tobt die Stadt: auf zwei Bühnen, mit zwanzig Acts – und einem Publikum, das bis nach Mitternacht nicht stillstehen will.

Jeder investierte Euro bringt das Dreifache zurück Warum es sich lohnt, viel Geld für Bahn, Bus und Tram auszugeben, zeigt eine neue Studie auf. Es geht dabei nicht nur um Klimaschutz, sondern um Milliarden Euro an ökonomischem Nutzen.

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MÜNCHEN ERLESEN

Sexueller Missbrauch von Frauen : „Es gibt komplette Macht und die Möglichkeit, Dinge an einer Frau als völlig wehrlosem Objekt zu tun“ Der Fall Pelicot, die Epstein-Files: Warum begehen Männer schwere Sexualverbrechen? Nahlah Saimeh ergründet als forensische Psychiaterin deren Motive. Ein Gespräch über Sexualität, Gewalt gegen Frauen und Vorsichtsmaßnahmen. SZ Plus Interview von Susi Wimmer ...

Gesundheit im Alter : Wer sich täglich quält, will dafür auch noch gelobt werden In der zweiten Lebenshälfte drehen sich Gespräche zunehmend um „Planking“ oder „Stretching“ – alles im Dienste der „Longevity“. Da kann einem schon mal übel werden. Glosse von Andreas Schubert ...

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The Indian Room in Schwabing : Auf der Suche nach der Luxusküche The Indian Room in München verspricht Fine-Dining-Erlebnisse. Die hohen Erwartungen aber sollte man auch erfüllen können. Von Tankred Tunke ...

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