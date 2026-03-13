DER TAG IN MÜNCHEN

Dominik Krause fühlt sich im Aufwind – aber wie weit trägt der ihn wirklich? In der ersten Wahlrunde glückte Dominik Krause eine Überraschung. Gelingt ihm in der Stichwahl gegen Dieter Reiter die nächste? (SZ Plus)

Diese Stichwahl-Duelle gab es bisher in München Dieter Reiter oder Dominik Krause: Erst zum vierten Mal wird die Oberbürgermeister-Wahl in einem Duell entschieden. Und erst einmal wurde ein Amtsinhaber abgewählt.

Wie rassistisch ist die Polizei, Herr Hauptkommissar? Ein Gespräch mit Fabian Frese über Rassismus unter Kollegen, seinen Frust bei der Aufklärungsarbeit und darüber, warum ein großer Teil der Polizeibeamten ein durchaus ambivalentes Verhältnis zu autoritären Haltungen hat. (SZ Plus)

Angst in U- und S-Bahn: Wie man sich nachts verhalten soll Weil viele Fahrgäste des ÖPNV in der Nacht ein Gefühl der Unsicherheit verspüren, legen Polizei, S-Bahn und Münchner Verkehrsgesellschaft eine Informationskampagne auf. Die ruft aber bereits Kritik hervor.

Einbrüche in Nobellokale: Täter in Grünwald gefilmt Harry Kanes Schnitzellieferant, Schlosshotel Grünwald, der Gasthof eines Wiesn-Wirts: Alle drei sind in kurzer Zeit heimgesucht worden, jedes Mal wurden Tresore gestohlen. Von einer Tat gibt es Videos. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Landtagsabgeordneter betroffen: Hausdurchsuchung bei Münchner AfD-Politiker Dierkes

Bluttat im Münchner Osten: Mann soll nach Trennung auf seine Ex-Partnerin eingestochen haben

Gerichtsprozess: Wer muss bezahlen, wenn das falsch geparkte Auto angefahren wird?

Oberföhring: Feuerwehr rettet Hund aus Isar

Volksmusik-Popstar auf Tour in München: Andreas Gabalier gibt Unplugged-Konzert im Deutschen Theater

MÜNCHEN ERLESEN

Altersdiskriminierung in den Medien : „Als Frau muss man davon ausgehen, ab einem bestimmten Alter nicht mehr als Moderatorin eingesetzt zu werden“ Andrea Grießmann blickt auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte als Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zurück. Eine Karriere, die mit Mitte 50 abrupt endete. Ein Interview über Attraktivitätsdruck, Älterwerden und abnehmende weibliche Präsenz vor der Kamera. SZ Plus Interview von Barbara Hordych ...

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Fußball, Flucht und Freiheit Der Bolzplatz ist ein Raum, wo die Sorgen des Alltags für ein paar Stunden verdrängt werden. Man läuft, lacht, lamentiert – und kommt anschließend nach Hause, als kehre man zurück von einer kleinen Reise. Eine Liebeserklärung. SZ Plus Kolumne von Mohamad Alkhalaf ...

UNSER FREIZEITTIPP

Was läuft im Kino? : Die besten Filme, Reihen und Regiegespräche Die Münchner Kinos bereiten sich auf die bevorstehende Oscarverleihung vor. Darüber hinaus gibt es im März viele Sonderprogrammierungen, Filmreihen und Regiegespräche. Von Josef Grübl ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg