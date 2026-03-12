DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Blumen und blanke Nerven im Wahlkampf Dieter Reiter oder Dominik Krause? In den nächsten zehn Tagen geht es für die OB-Kandidaten um alles. Während die beiden auf der Straße um Stimmen werben, wächst in den sozialen Medien die Aufregung (SZ Plus).

Welche Parteien Reiter oder Krause unterstützen – und welche keinen Kandidaten Nach dem ersten Wahlgang sind elf OB-Bewerber ausgeschieden. Für wen entscheiden sich nun deren Wähler? Und gehen sie überhaupt zur Stichwahl? Ein Politikwissenschaftler erklärt, worauf es ankommt (SZ Plus).

Diese 20 Bands spielen beim „Sound of Munich Now“ Eine Halle, zwei Bühnen, zwanzig Bands – und das in nur fünf Stunden. Das Festival „Sound of Munich Now“ präsentiert das Beste, was Münchens junge Musikszene aktuell zu bieten hat.

Was der neue Chef des Englischen Gartens mit dem Park vorhat Martin Baumgärtner, Herr über eine 525 Fußballfelder große Fläche mitten in München, über das Müllproblem, verschiedene Ansprüche an den Ort und die schönsten Plätze (SZ Plus).

Diese Kirche wagt ein großes Experiment, um ihr Überleben zu sichern Millionen sind in die Renovierung der St.-Thomas-Morus-Kirche geflossen, nun wird sie wiedereröffnet – das allein ist eine große Sache. Obendrein startet hier ein womöglich wegweisender Pilotversuch.

Angriff auf israelische Vertretung: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Münchner Freiwilligenmesse: „Eine Motivation zum Engagement darf auch erst mal sein, wie es mich selbst weiterbringt“

Gastronomie: Neue Wirte am Deininger Weiher

Einbrüche in Tankstellen: Verfolgungsjagd mit Tempo 180 – Polizei stoppt mutmaßliche Serientäter

Wissenschaft und Lehre: Münchner Unis bleiben exzellent – hohe Zuschüsse gesichert

SZ-Podcast „Hey München“ : Wie wirken sich Reiters Skandale auf die OB-Wahl aus? In der neuen Folge geht es darum, was in der Stichwahl gegen den Grünen-Kandidaten Dominik Krause zu erwarten ist. Von Anna-Maria Salmen ...

Debütroman von Sophia Merwald : Eine feministische Utopie Sophia Merwald erzählt in ihrem ersten Roman „Sperrgut“ mit Wut und Kraft von einem Haus der Zuflucht und Gemeinschaft. SZ Plus Von Anna Steinbauer ...

Was läuft in den Münchner Clubs? : Sexpression und Bläser auf dem Dancefloor Jimi Tenor kommt zu seinem jährlichen Stelldichein in die Rote Sonne, Markus Kavka demonstriert seine Fähigkeiten als DJ im Bahnwärter Thiel, und der Blitz Club fährt mit Ellen Allien und Sven Väth noch mal große Prominenz hinter den Decks auf. Von Martin Pfnür ...

