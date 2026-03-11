OB DIETER REITER UND DER FC BAYERN

Die wenigen Fragen, die Dieter Reiter beantwortet, und die vielen, die er offen lässt Hat er den Stadtrat belogen? Kannte er seine Bezüge als Aufsichtsrat wirklich nicht? Mit einer knappen schriftlichen Erklärung gibt Münchens OB seine Ämter beim FC Bayern auf. Vielen reicht das nicht (SZ Plus).

OB Reiter und der FC Bayern – eine Chronologie der Ereignisse Wann Münchens Oberbürgermeister Mitglied der Gremien des Vereins wurde, wie lange er dafür schon Geld bekam – und wie wenig der Stadtrat davon wusste (SZ Plus).

Nichtwähler spielten eine große Rolle bei der OB-Wahl Was passierte mit den Zehntausenden Stimmen, die OB-Reiter im Vergleich zur letzten Kommunalwahl verloren hat? Woher kamen die vielen neuen für den Grünen-Kandidaten Krause? Die Stadt veröffentlicht Zahlen zur Wählerwanderung. Alle Entwicklungen im Liveblog.

DER TAG IN MÜNCHEN

Er fragte nur nach Tabak, kurz darauf war er tot Der Tod eines 57-Jährigen nach einem Tritt gegen den Kopf im Alten Botanischen Garten hatte viel Aufsehen erregt. Nun hat die Richterin ein Urteil gefällt.

Der MVV wächst – aber Augsburg zögert noch Das Gebiet des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds wird seit 2023 immer größer. Und schon bald sollen zu den jetzt 18 Mitgliedern weitere hinzukommen. Doch ein Beitritt ist teuer.

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Norden: Auf dem Lerchenauer Feld startet der Wohnungsbau

Grünwald: Rapper Bushido erhält drei Stimmen bei Bürgermeisterwahl

Prozess am Landgericht München: Das Gesicht des Opfers musste mit 200 Stichen genäht werden

MÜNCHEN ERLESEN

Gastronomie : Hier hilft die KI, Eis herzustellen Lucy Allary setzt in ihrem jungen Unternehmen Eisbrunnen auf einen KI-Agenten. Wobei ihr „Frosty“ hilft und warum sie sagt: Ohne die Technik würde sie es nicht schaffen. SZ Plus Von Jacqueline Lang ...

17 Millionen Euro Gläubigerforderungen : Der Scherbenhaufen des Münchner Porzellanhändlers Alfredo Reyes Er war einer der bedeutendsten Händler von Meissener Porzellan und Rokoko-Antiquitäten weltweit. Jetzt sucht ihn die Staatsanwaltschaft. Und bei Sotheby’s in Paris kommen 700 seiner Preziosen unter den Hammer. Sie sind nicht alles, was der einst so angesehene Mann zurückgelassen hat. SZ Plus Von Susanne Hermanski ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft in der Literatur in München : Hommagen an Mütter und Väter Das Thema Familie ist unerschöpflich – das beweist im März nicht nur eine Buchpremiere von Lena Gorelik, sondern auch das dreitägige Festival Wortspiele für junge Literatur. Von Antje Weber ...

