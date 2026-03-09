KOMMUNALWAHL

„Sorry, tut mir leid, Entschuldigung“ Das Anzapfen auf dem Oktoberfest meistert Dieter Reiter souverän, doch im Münchner Rathaus ging zuletzt viel daneben. Nun muss der SPD-OB mit einem historisch schlechten Ergebnis in die Stichwahl gegen einen jungen Grünen. Wie konnte das passieren? (SZ Plus)

Das müssen Wähler zur Stichwahl ums Münchner Oberbürgermeister-Amt wissen Ist es schlimm, wenn man die Wahlbenachrichtigung weggeworfen hat? Und wie läuft die Briefwahl?

Plötzlich wird die Überraschung im Stadtrat möglich Kaum einer im Rathaus hat es noch für möglich gehalten, doch nach Auszählung fast aller Wahllokale hat die bisherige Koalition aus Grünen, SPD, Volt und Rosa Liste eine Mehrheit.

Auszählung der Stimmen: Alle Zahlen und Entwicklungen im Liveblog

Sieben Erkenntnisse aus dem Kampf ums Münchner Rathaus SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter stürzt weit ab in der Wählergunst, wovon Grünen-Kandidat Dominik Krause profitiert. Welche Überraschungen es bei der Wahl in München noch gab (SZ Plus).

So hat Ihr Stadtviertel gewählt Wer wird Oberbürgermeister? Welche Partei holt die Mehrheit im Rathaus? Die Ergebnisse in interaktiven Wahl-Grafiken.

Der große Münchner Kiosk-Boom In der Innenstadt ploppen die kleinen Geschäfte verstärkt auf. Sie profitieren vom Bierdurst der Münchnerinnen und Münchner – und es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen. Doch nicht alle finden das gut.

Überdimensioniert? Anwohner gehen gegen Großprojekt vor 150 Wohnungen will die Münchner Wohnen an der Garmischer Straße neu bauen, doch einige Nachbarn klagen dagegen. Bei einem Ortsbesuch kommt der Richter zu einer eindeutigen Einschätzung.

Saharastaub zieht über München Aktuell liegt eine Wolke aus Wüstenkörnern über der Stadt. Zwei Meteorologen erklären, wie lange das so bleibt und für wen die Wolke gefährlich sein kann.

Zwischen Freiham und Harthaus: Mann wird von S-Bahn erfasst und stirbt

Mittlerer Ring: Pkw brennt – Tunnel stundenlang gesperrt

Einsatz im Freibad: Feuerwehr befreit Biber aus Schwimmbecken im Dantebad

Frauenstreik : „Es würde gar nichts mehr gehen“ Mehrere Initiativen in Deutschland haben zum globalen Frauenstreik am 9. März aufgerufen. Wie würde es aussehen, wenn tatsächlich alle Frauen nicht zur Arbeit kämen? Stimmen aus dem Münchner Umland. SZ Plus Von Regina Bluhme, Bernhard Lohr, Barbara Mooser und Francesca Polistina ...

Schneidermeisterin über Mode : „In Deutschland zählen mir zu sehr die geistigen und inneren Werte“ Brigitte Eydig führt seit knapp 25 Jahren den vielleicht buntesten Stoffladen Münchens. In welchen Outfits die Schneidermeisterin in den 80er-Jahren um die Häuser der Stadt zog und warum sie heulen könnte, wenn sie heute aus dem Schaufenster blickt. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

Was läuft in den Münchner Theatern im März? : Die Guten, Bösen und Reichen auf der Bühne Vier große Premieren, vier große Texte: Von Bertolt Brechts „Arturo Ui“ bis zu George Orwells „1984“ kommen in München moderne Klassiker um Recht und Unrecht auf die Bühne. Von Yvonne Poppek ...

