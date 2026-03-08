KOMMUNALWAHL IN MÜNCHEN

Der SZ-Liveticker zur Kommunalwahl in München Mehr als eine Million Menschen dürfen in der Stadt an diesem Sonntag über den künftigen Oberbürgermeister, den Stadtrat und die Bezirksausschüsse entscheiden. Lesen Sie alle Ergebnisse und Updates vom Wahlabend.

Wie hat Ihr Stadtviertel gewählt? Verfolgen Sie die Ergebnisse in diesem Live-Artikel mit interaktiven Wahl-Grafiken.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

In München gibt es erstmals für jedes Kind einen Kitaplatz Panik, Tränen, Ungewissheit: Für Eltern war die Suche nach einem Krippen- oder Kindergartenplatz oft Tortur. Das könnte sich jetzt radikal ändern. Manche sehen sogar eine historische Chance (SZ Plus).

Polizeieinsatz am israelischen Generalkonsulat Ein Mann ruft „Allahu akbar!“ und wirft Steine gegen die israelische Vertretung. Die Polizei sperrt den Bereich ab. Es dauert, bis es Entwarnung gibt.

„Kraftklub“ verlieren in München ihre Angst vor der Teilbestuhlung Die Olympiahalle war binnen eines Tages ausverkauft, aber die linke Chemnitzer Party-Band hat „Bammel“ vor den Sitzplätzen. Zu unrecht, das Kraftklub-Konzert wird zur Randale-Zentrale (SZ Plus).

Im Preysinggarten weht jetzt ein spanischer Wind Das Gastronomieunternehmen Kull & Weinzierl hat das Haidhauser Traditionshaus übernommen und es in ein mediterran-spanisches Restaurant verwandelt. Ein Ort für die Menschen im Viertel soll es aber bleiben – und auch an die Kleinsten haben die Gastgeber gedacht.

WEITERE NACHRICHTEN

Verdistraße: Zwölfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Autobahn bei Aschheim: 24-Jährige bei Unfall auf A99 schwer verletzt

Opernpremiere: Latex, Leid und Lebenslust – Münchens neuer Rigoletto

MÜNCHEN ERLESEN

Gastronomie : „Wermut galt lange als billiger Fusel“ Tobias Heitzer, der einen Online-Shop nur für Wermut betreibt, über die Wahl der richtigen Zutaten und die Frage, warum das Getränk derzeit immer gefragter ist. SZ Plus Interview von Jacqueline Lang ...

Carl August von Steinheil : Münchens innovativer Tausendsassa Carl August von Steinheil ist einer der großen Erfinder der Stadt. Im Bereich der Optik strahlt er am hellsten, doch seine Erfindungen betreffen viele Bereiche – über eine staunt der König, über die andere ärgern sich die Bierbrauer. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

UNSER GASTROTIPP

Nuovo Tivoli : Nur die Pizza ist Weltkulturerbe Im Nuovo Tivoli in der Widenmayerstraße backt der Koch hervorragende neapolitanische Pizza. Doch bei Pasta und Fisch schwankt die Küche erheblich – trotz anspruchsvoller Preise. Von Johanna N. Hummel ...

